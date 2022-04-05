Восстановление мостов в Киевской области: в Мининфраструктуры назвали сроки — Finance.ua

Восстановление мостов в Киевской области: в Мининфраструктуры назвали сроки

Сегодня 11:17 — Казна и Политика

Фото: Александр Маркушин/Facebook

На восстановление каждого разрушенного моста в Киевской области по предварительным расчетам понадобится 2-3 месяца.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры в Telegram.

В Мининфраструктуры напомнили, что по предварительной информации, в результате преступных действий россии разрушено:

мост на автомобильной дороге М-06 Киев-Чоп, Стоянка;

мост между с. Буча и г. Ирпень;

мост через р. Буча, на дороге Т-10-01;

мост на дороге Р-30 Подъезд к г. Ирпеню км 6+000;

мост на дороге М-07 Киев — Ковель — Ягодин км 23+000 через г. Ирпень в Гостомеле.

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«В ближайшие дни начнем восстановление разрушенных мостов. По предварительным расчетам — на каждый мост нужно 2–3 месяца. Параллельно работаем над временными решениями для возобновления сообщения по трассе Киев — Чоп. План завершить работы за пару недель. Через месяц также планируем возобновить железнодорожное сообщение от Святошина до Клавдиева», — рассказал министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

По его словам, Служба автомобильных дорог в Киевской области уже приступила к устройству переправы на месте разрушенного моста и параллельно старту строительства моста на трассе М-06 Киев-Чоп, близ с. Стоянка.

Также началось устройство временной дороги на строительство нового моста по маршруту Р-30 Подъезд к Ирпеню.

Также для возобновления движения электричек на маршруте Святошин — Клавдиево «Укрзалізниця» начинает процесс ремонта станции и путей. Работы планируется завершить в течение месяца.

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