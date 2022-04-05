Восстановление мостов в Киевской области: в Мининфраструктуры назвали сроки — Finance.ua

«В ближайшие дни начнем восстановление разрушенных мостов. По предварительным расчетам — на каждый мост нужно 2–3 месяца. Параллельно работаем над временными решениями для возобновления сообщения по трассе Киев — Чоп. План завершить работы за пару недель. Через месяц также планируем возобновить железнодорожное сообщение от Святошина до Клавдиева», — рассказал министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.
По его словам, Служба автомобильных дорог в Киевской области уже приступила к устройству переправы на месте разрушенного моста и параллельно старту строительства моста на трассе М-06 Киев-Чоп, близ с. Стоянка.
Также началось устройство временной дороги на строительство нового моста по маршруту Р-30 Подъезд к Ирпеню.
Также для возобновления движения электричек на маршруте Святошин — Клавдиево «Укрзалізниця» начинает процесс ремонта станции и путей. Работы планируется завершить в течение месяца.