«Укравтодор» оценил ущерб от повреждения дорожной инфраструктуры — Finance.ua

«Укравтодор» оценил ущерб от повреждения дорожной инфраструктуры

Сегодня 12:30 — Казна и Политика

Государственное агентство автомобильных дорог Украины («Укравтодор») оценивает ущерб от повреждения дорожной инфраструктуры во время войны с россией в 874 млрд грн.

«По состоянию на 3 апреля по всей Украине было разрушено 23 тыс. км автодорог и 273 искусственных сооружения — мосты, путепроводы и т.д. Общая сумма (ущерба — ред.), которую мы уже насчитали — это 874 млрд грн. То есть, на восстановление тех искусственных разрушенных в этой войне сооружений и дорог пойдет такая сумма: дорог на 835 млрд грн и мостов на 39 млрд грн», — заявил на брифинге в украинском медиацентре в воскресенье первый заместитель главы «Укравтодора» Андрей Ивко.

Он также подчеркнул, что «Укравтодор» каждый день ведет подсчеты повреждений, причиненных автодорожной инфраструктуре.

«Но мы уже готовимся к восстановлению, готовим проектную документацию, касающуюся дорог и мостов. Чтобы когда война завершится и мы победим, мы смогли как можно быстрее приступить к выполнению работ», — отметил Ивко.

Больше всего разрушений, по его словам, на дорогах на востоке, юге и части севера Украины.

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