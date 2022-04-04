«Укравтодор» оценил ущерб от повреждения дорожной инфраструктуры — Finance.ua
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«Укравтодор» оценил ущерб от повреждения дорожной инфраструктуры

Сегодня 12:30Казна и Политика
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Государственное агентство автомобильных дорог Украины («Укравтодор») оценивает ущерб от повреждения дорожной инфраструктуры во время войны с россией в 874 млрд грн.
«По состоянию на 3 апреля по всей Украине было разрушено 23 тыс. км автодорог и 273 искусственных сооружения — мосты, путепроводы и т.д. Общая сумма (ущерба — ред.), которую мы уже насчитали — это 874 млрд грн. То есть, на восстановление тех искусственных разрушенных в этой войне сооружений и дорог пойдет такая сумма: дорог на 835 млрд грн и мостов на 39 млрд грн», — заявил на брифинге в украинском медиацентре в воскресенье первый заместитель главы «Укравтодора» Андрей Ивко.
Он также подчеркнул, что «Укравтодор» каждый день ведет подсчеты повреждений, причиненных автодорожной инфраструктуре.
«Но мы уже готовимся к восстановлению, готовим проектную документацию, касающуюся дорог и мостов. Чтобы когда война завершится и мы победим, мы смогли как можно быстрее приступить к выполнению работ», — отметил Ивко.
Больше всего разрушений, по его словам, на дорогах на востоке, юге и части севера Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Інтерфакс-Україна
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