Водительское удостоверение международного образца и международное удостоверение: в чем разница — Finance.ua

Водительское удостоверение международного образца и международное удостоверение: в чем разница Сегодня 19:01 — Личные финансы

Водительское удостоверение международного образца и международное удостоверение: в чем разница

Национальное водительское удостоверение (удостоверение международного образца) или международное водительское удостоверение — один из этих документов или оба могут понадобиться, если вы путешествуете за границей на своем авто или если хотите арендовать там машину.

Об этом рассказала заместитель начальника Регионального сервисного центра ГСЦ МВД в Черниговской области Людмила Тютина в эфире «Украинского радио: Черниговская волна».

В большинстве стран международные права IDP (International Driving Permit) не нужны, но при поездках, например, в США без них не обойтись. Этот вопрос по всему миру регулируют Венская и Женевская конвенции о дорожном движении.

Страны-участники Венской конвенции дорожного движения (в их число входит и Украина) признают национальные водительские удостоверения друг друга без необходимости получать международные удостоверения. Но если нужно будет взять авто напрокат, то могут потребовать либо международное водительское удостоверение, либо обычное национальное водительское удостоверение.

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Что касается государств-участников Женевской конвенции, то для свободной поездки по этим странам и аренды там автомобиля понадобится международное водительское удостоверение. Национальное водительское удостоверение не обязательно. Но следует отметить, что международное водительское удостоверение признается действительным только при наличии национальных прав.

Для признания национальных прав в странах-участницах Венской конвенции права должны содержать следующую информацию:

фамилию;

имя и отчество;

дату и место рождения;

место жительства;

орган, выдавший удостоверение;

дату и место выдачи;

дату окончания действия;

номер;

подпись и/или штамп или печать органа, выдавшего удостоверение;

подпись владельца;

фотографию владельца;

категорию/категории или подкатегории транспортных средств, с указанием даты выдачи удостоверения и даты окончания действия каждой из этих категорий.

Эти сведения в украинских национальных правах начали заполнять с 2011 года, соответственно, выданные после этого года водительские удостоверения действительны в странах-участницах Венской конвенции. Следует отметить, что 16 сентября 2020 КМУ принял постановление, которое позволило привести документы в соответствие с европейскими требованиями. В настоящее время образец бланка национального водительского удостоверения на пластиковой карточке является трехязычным (на украинском, английском, часть — на французском языке), действует на территории всей Европы и во многих странах мира. В удостоверении теперь указывается группа крови (резус-фактор) водителя, а также согласие на посмертное донорство, но только по предварительному письменному согласию заявителя.

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Таким образом, при наличии национального удостоверения европейского образца можно законно управлять авто за рубежом во всех странах — участницах Венской конвенции. Если же у вас водительские права старого образца, изданные в форме книжечки, и вы намерены управлять автомобилем за рубежом, то в таком случае необходимо получить международные водительские права.

Международное водительское удостоверение

Это особый документ, утвержденный международным сообществом, представляющий собой перевод на четыре языка (английский, французский, испанский и русский) национальных прав, срок действия которых составляет три года, но не более того срока, на который выданы национальные права.

Стоит отметить, что международные водительские права без наличия национальных не действительны.

Как получить международные права

Международное водительское удостоверение выдается на основании национального водительского удостоверения в территориальных сервисных центрах МВД в течение пяти рабочих дней.

Для получения (обмена) международного водительского удостоверения необходимо обратиться в удобный по месту расположения территориальный сервисный центр МВД со следующими документами:

оригинал водительского удостоверения администратору на месте и предоставить его копию;

паспорт гражданина Украины (в случае предоставления ID-карты без имеющихся в бесконтактном электронном носителе сведений о регистрации места жительства вместе предоставляется справка о регистрации места жительства);

паспорт гражданина Украины для выезда за границу;

фотография размером 3,5×4,5 см на матовой бумаге;

платежный документ (квитанция), удостоверяющий оплату административной услуги.

Национальное водительское удостоверение, на основании которого было выдано международное, не изымается. После проверки поданных документов должностное лицо ТСЦ МВД сразу возвращает заявителю национальное водительское удостоверение, паспорт гражданина Украины и паспорт гражданина Украины для выезда за границу.

Выдача (обмен) международного водительского удостоверения осуществляется без сдачи экзаменов.

Вам могут отказать в выдаче международных прав при следующих условиях:

лишение права управления транспортным средством;

вы находитесь в розыске;

водительское удостоверение находится в розыске;

установление факта подделки национального водительского удостоверения;

окончание срока действия национального водительского удостоверения на дату получения международного водительского удостоверения;

несоответствие персональных данных заявителя.

Странам-участницам Венской конвенции национального водительского удостоверения достаточно для управления автомобилем, но для аренды транспортного средства и получения страховки необходимо наличие IDP, в странах Женевской конвенции вы не сможете управлять автомобилем с национальными водительскими правами, и взять автомобиль напрокат также не получится.

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