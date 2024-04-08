Вместо КРАИЛ создадут новый орган для контроля за игорным бизнесом — Finance.ua

Вместо КРАИЛ создадут новый орган для контроля за игорным бизнесом Сегодня 10:15 — Казна и Политика

Вместо КРАИЛ создадут новый орган для контроля за игорным бизнесом

Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей не будут подчинять Министерству цифровой трансформации Украины, как об этом сообщали ранее народные депутаты.

Об этом заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, передает Радио Свобода.

Вместо коллегиального органа — КРАИЛ — создадут службу, подчиненную одному из органов исполнительной власти.

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Гетманцев рассказал, что из-за неудовлетворительной работы Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Комитет решил рекомендовать к голосованию законопроект, представленный Кабинетом Министров Украины.

«Мы обратили внимание на существенный недостаток регулирования в сфере игорного бизнеса — это отсутствие системы онлайн-мониторинга. К сожалению, эту систему КРАИЛ не может запустить уже более трех лет. Система эта решала бы очень много: от налогообложения до контроля за деятельностью игорных заведений. К сожалению, мы видим что этот процесс заблокирован. К сожалению, мы видим, что результата никакого нет», — рассказал Гетманцев.

По его словам, именно поэтому народные депутаты поддержали законопроект Кабинета Министров о ликвидации КРАИЛ и передаче функций этого органа одному из органов центральной исполнительной власти.

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«Вы говорили о (передаче контроля. — Ред.) Минцифры — нет этого в законопроекте, никто Минцифры не передает. Речь идет о создании не коллегиального органа большого, не комиссии большой, а обычной службы, которая бы быстро и качественно выполняла эти задачи», — сказал он.

Председатель профильного Комитета также пояснил, что накопились изменения, необходимые для действующего законодательства, поэтому их объединили в один законопроект. Он считает, что игорный бизнес должен быть жестко урегулирован государством.

«К этому накопился целый ряд изменений к действующему законодательству, которые необходимы и по противодействию лудомании, и по обеспечению соблюдения организаторами игорного бизнеса действующего законодательства. Мы объединили все это в один законопроект. Мы улучшаем законодательство. Да, оно становится более жестким для игорного бизнеса, но в обществе существуют определенные виды деятельности, которые должны быть жестко урегулированы государством. И здесь речь идет не о развитии бизнеса, здесь речь идет об общественном здоровье и обеспечении безопасности», — сказал Гетманцев.

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Гетманцев считает, что народные депутаты ожидают дальнейшего выхода из тени участников рынка. Однако в Украине продолжают работать сайты, предоставляющие услуги в сфере игорного бизнеса, без лицензий.

«Мы ожидаем дальнейшего отбеливания рынка. Если взять март этого года — в четыре раза уплачено больше налогов, по сравнению с мартом прошлого года. Два миллиарда мы получили в марте этого года поступлений в государственный бюджет. Но наряду с этим, по данным Минцифры, по их данным, сегодня услуги в сфере игорного бизнеса предоставляют более тысячи сайтов. А лицензированных из них — всего 17», — заявил глава комитета.

Фінансовий клуб По материалам:

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