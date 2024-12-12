Власти Сальвадора и Аргентины подписали договор о совместном развитии криптоотрасли — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Власти Сальвадора и Аргентины подписали договор о совместном развитии криптоотрасли

Криптовалюта
13
Власти Сальвадора и Аргентины подписали договор о совместном развитии криптоотрасли
Власти Сальвадора и Аргентины подписали договор о совместном развитии криптоотрасли
Национальный комитет по цифровым активам Сальвадора (CNAD) и Национальный комитет по ценным бумагам Аргентины (CNV) подписали соглашение о сотрудничестве в области криптоактивов. По заявлению представителей регуляторов, договор позволит ускорить развитие индустрии на территории Латинской Америки.
В рамках соглашения страны будут обмениваться опытом и знаниями в области цифровых активов и блокчейна. В первую очередь дело касается совместной работы в нормативно-правовом направлении, отметил глава CNAD Хуан Карлос Рейес (Juan Carlos Reyes).
По его словам, Аргентина является одним из лидеров региона в области технологий и инновационных решений. В то же время у Сальвадора есть большой опыт в плане регулирования и принятия криптовалют, отметил Рейес.

Курс криптовалют к доллару 💸

«Объединение усилий Сальвадора и Аргентины заложит основы для более тесного регионального сотрудничества, способствуя созданию благоприятных условий для развития индустрии цифровых активов», — подчеркнул глава CNAD.
Рейес уверен, что Сальвадор имеет ощутимое преимущество перед другими странами, учитывая раннее принятие биткоина как законного платежного средства. Местное правительство утвердило соответствующий закон 2021 года.
Читайте также
Отметим, что на фоне недавнего преодоления биткоином отметки выше $100 000 нереализованная прибыль Сальвадора от инвестиций в криптовалюту превысила $333 млн. В то же время суммарный объем финансовых вливаний страны в актив на тот момент достиг $270 млн.
Ставку здешнего правительства на криптовалюту не раз критиковал Международный валютный фонд (МВФ). Его представители считают, что власти слишком сильно полагаются на цифровые активы, которые представляют угрозу из-за своей волатильности.
В декабре 2024 года появилась информация о том, что руководство Сальвадора рассматривает вариант с изменением своей политики по криптоактивам. В обмен правительство может получить от МВФ кредит в $1,3 млрд.
По материалам:
incrypted
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.