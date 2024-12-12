Власти Сальвадора и Аргентины подписали договор о совместном развитии криптоотрасли — Finance.ua

Власти Сальвадора и Аргентины подписали договор о совместном развитии криптоотрасли 12.12.2024, 00:42 — Криптовалюта

Власти Сальвадора и Аргентины подписали договор о совместном развитии криптоотрасли

Национальный комитет по цифровым активам Сальвадора (CNAD) и Национальный комитет по ценным бумагам Аргентины (CNV) подписали соглашение о сотрудничестве в области криптоактивов. По заявлению представителей регуляторов, договор позволит ускорить развитие индустрии на территории Латинской Америки.

В рамках соглашения страны будут обмениваться опытом и знаниями в области цифровых активов и блокчейна. В первую очередь дело касается совместной работы в нормативно-правовом направлении, отметил глава CNAD Хуан Карлос Рейес (Juan Carlos Reyes).

По его словам, Аргентина является одним из лидеров региона в области технологий и инновационных решений. В то же время у Сальвадора есть большой опыт в плане регулирования и принятия криптовалют, отметил Рейес.

«Объединение усилий Сальвадора и Аргентины заложит основы для более тесного регионального сотрудничества, способствуя созданию благоприятных условий для развития индустрии цифровых активов», — подчеркнул глава CNAD.

Рейес уверен, что Сальвадор имеет ощутимое преимущество перед другими странами, учитывая раннее принятие биткоина как законного платежного средства. Местное правительство утвердило соответствующий закон 2021 года.

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Отметим, что на фоне недавнего преодоления биткоином отметки выше $100 000 нереализованная прибыль Сальвадора от инвестиций в криптовалюту превысила $333 млн. В то же время суммарный объем финансовых вливаний страны в актив на тот момент достиг $270 млн.

Ставку здешнего правительства на криптовалюту не раз критиковал Международный валютный фонд (МВФ). Его представители считают, что власти слишком сильно полагаются на цифровые активы, которые представляют угрозу из-за своей волатильности.

В декабре 2024 года появилась информация о том, что руководство Сальвадора рассматривает вариант с изменением своей политики по криптоактивам. В обмен правительство может получить от МВФ кредит в $1,3 млрд.

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