Власти обещают отстроить все разрушенное во время войны — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Власти обещают отстроить все разрушенное во время войны

Сегодня 12:44Казна и Политика
208
Фото: ГСЧСФото: ГСЧС
Все разрушенное во время войны в Украине будет восстановлено после победы над россией.
Об этом заявил в эфире Информационного марафона заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
По его словам, это приоритетная задача президента Владимира Зеленского.
Как получить пособие и временное жилье в Украине: инструкция от «Дія»
Данные о разрушениях собираются ежедневно. «Это и жилые дома, и социальная, и другая инфраструктура, и дороги. Мы хотим быть готовы сразу восстанавливать инфраструктуру, и занимаемся этим уже несколько дней. У нас есть отдельный штаб, который сводит всю информацию и начинает подготовку к восстановлению», — рассказал. Тимошенко.
«Мы восстановим всем дома, люди не останутся на улице, мы это гарантируем, и это гарантирует президент», — добавил замглавы ОП.
Также Тимошенко рассказал о гуманитарной помощи, которую Украине предоставляют страны, выступающие против России.
Да, в каждом регионе созданы хабы, куда поступает гуманитарная помощь.
«Над этими хабами стоит один большой гуманитарный хаб, который видит онлайн потребности всех регионов. Мы ежечасно обновляем данные, и из хабов по всей стране уходят грузы. Они отправляются как в фурах, так в небольших бусах, так и через Укрзализныцу», — пояснил Тимошенко.
По его словам, Украина уже получила более 50 тысяч тонн гуманитарной помощи.
По материалам: Корреспондент.net
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Email рассылка Finance.ua
Коротко про главное за день

Материалы по теме

Материалы по теме

Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.