Власти обещают отстроить все разрушенное во время войны — Finance.ua

Данные о разрушениях собираются ежедневно. «Это и жилые дома, и социальная, и другая инфраструктура, и дороги. Мы хотим быть готовы сразу восстанавливать инфраструктуру, и занимаемся этим уже несколько дней. У нас есть отдельный штаб, который сводит всю информацию и начинает подготовку к восстановлению», — рассказал. Тимошенко.
«Мы восстановим всем дома, люди не останутся на улице, мы это гарантируем, и это гарантирует президент», — добавил замглавы ОП.
Также Тимошенко рассказал о гуманитарной помощи, которую Украине предоставляют страны, выступающие против России.
Да, в каждом регионе созданы хабы, куда поступает гуманитарная помощь.
«Над этими хабами стоит один большой гуманитарный хаб, который видит онлайн потребности всех регионов. Мы ежечасно обновляем данные, и из хабов по всей стране уходят грузы. Они отправляются как в фурах, так в небольших бусах, так и через Укрзализныцу», — пояснил Тимошенко.
По его словам, Украина уже получила более 50 тысяч тонн гуманитарной помощи.