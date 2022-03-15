Власти обещают отстроить все разрушенное во время войны — Finance.ua

Власти обещают отстроить все разрушенное во время войны

Сегодня 12:44 — Казна и Политика

Фото: ГСЧС

Все разрушенное во время войны в Украине будет восстановлено после победы над россией.

Об этом заявил в эфире Информационного марафона заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По его словам, это приоритетная задача президента Владимира Зеленского.

Данные о разрушениях собираются ежедневно. «Это и жилые дома, и социальная, и другая инфраструктура, и дороги. Мы хотим быть готовы сразу восстанавливать инфраструктуру, и занимаемся этим уже несколько дней. У нас есть отдельный штаб, который сводит всю информацию и начинает подготовку к восстановлению», — рассказал. Тимошенко.

«Мы восстановим всем дома, люди не останутся на улице, мы это гарантируем, и это гарантирует президент», — добавил замглавы ОП.

Также Тимошенко рассказал о гуманитарной помощи, которую Украине предоставляют страны, выступающие против России.

Да, в каждом регионе созданы хабы, куда поступает гуманитарная помощь.

«Над этими хабами стоит один большой гуманитарный хаб, который видит онлайн потребности всех регионов. Мы ежечасно обновляем данные, и из хабов по всей стране уходят грузы. Они отправляются как в фурах, так в небольших бусах, так и через Укрзализныцу», — пояснил Тимошенко.

По его словам, Украина уже получила более 50 тысяч тонн гуманитарной помощи.

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