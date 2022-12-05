Владельцы ВТС впервые за 5 лет накопили рекордное количество криптовалюты — Finance.ua

Владельцы ВТС впервые за 5 лет накопили рекордное количество криптовалюты Сегодня 18:47 — Финтех и Карты

Владельцы ВТС впервые за 5 лет накопили рекордное количество криптовалюты

По данным CryptoSlate, с 2018 по 2022 год Bitcoin-кошельки, содержащие от 10 до 100 BTC, суммарно накопили более 3,26 миллиона монет — это абсолютный рекорд.

Правда, относительно точности этих данных есть несколько оговорок от аналитиков — непонятно, сколько криптовалютных кошельков принадлежат биржам, внебиржевым финансовым учреждениям или другим организациям, а не физическим лицам. Также нет четкой информации, владеют ли кошельками новые пользователи, или это старые резервы владельцев криптовалюты.

За последние месяцы количество Bitcoin-кошельков, хранящих малые суммы, значительно выросло. Это свидетельствует о том, что растет спрос на BTC среди мелких инвесторов, а значит, интерес к Bitcoin как средству для инвестиций.

Следует также отметить, что количество кошельков, содержащих от 10 до 100 BTC, выросло по сравнению с теми, на чьем счету находится от 1 до 10 BTC. Эксперты пришли к выводу, что владельцы ВТС охотнее инвестируют в криптовалюту.

Диаграмма отображает два типа розничных владельцев Bitcoin, накапливающих рекордное количество флагманской криптовалюты после краха FTX. Первый — трейдеры, массово накапливавшие большое количество BTC с начала ноября. Второй тип состоит из мелких инвесторов, не относящихся к китам — они массово покупали BTC с середины октября, когда рынок начал демонстрировать падение. Кроме того, данные свидетельствуют о том, что количество активных розничных инвесторов значительно возросло за отчетный период, а значит, они чувствуют себя увереннее на рынке криптовалют.

Аналитики Cryptoslate считают, что малые вкладчики, вероятно, будут продолжать накапливать BTC в ближайшее время. По мнению экспертов, в перспективе это может привести к потенциальному обновлению отрасли.

Напомним, сегодня, 5 декабря, флагманской криптовалюте удалось подняться на несколько процентов и установить двухнедельный рекорд — курс BTC вырос до $17 304. Криптовалютные эксперты считают, что биткоин «пошел в наступление», а инвесторам стоит приготовиться к дальнейшему росту крипторынка.

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noworries По материалам:

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