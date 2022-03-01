Visa тоже заблокировала доступ к платежной системе нескольким российским банкам — Finance.ua
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Visa тоже заблокировала доступ к платежной системе нескольким российским банкам

Сегодня 12:31Финтех и Карты
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Mastercard и Visa заблокировали доступ к платежной системе нескольким российским банкам.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
«Mastercard и Visa заблокировали доступ к платежной системе нескольким российским банкам. Ранее Президент Украины обращался к Mastercard и Visa с просьбой заблокировать платежные системы в России. Это означает, что карты будут работать только в России. За рубежом и в иностранных онлайн-магазинах — нит», — написал он.

Справка Finance.ua:

  • ранее, как писал Finance.ua, глава Mastercard Майкл Мибах сообщил, что американская финансовая корпорация Mastercard заблокировала доступ к своей платежной системе многим российским финучреждениям;
  • лидеры Европейской комиссии, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Канады и США выступили с общим заявлением о том, что обязуются исключить отдельные российские банки из системы SWIFTТ в качестве дальнейших ограничительных экономических мер из-за войны против Украины;
  • позже глава британского МИД заявила, что уже сделаны первые шаги к полному отключению РФ от SWIFT;
  • большинство молдавских банков 28 февраля отказались брать в обмен российские рубли;
  • два крупнейших госбанка Китая прекратили обслуживание сделок по покупке в РФ сырьевых товаров.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: УНІАН
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