Visa тоже заблокировала доступ к платежной системе нескольким российским банкам — Finance.ua

Mastercard и Visa заблокировали доступ к платежной системе нескольким российским банкам.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
«Mastercard и Visa заблокировали доступ к платежной системе нескольким российским банкам. Ранее Президент Украины обращался к Mastercard и Visa с просьбой заблокировать платежные системы в России. Это означает, что карты будут работать только в России. За рубежом и в иностранных онлайн-магазинах — нит», — написал он.
Справка Finance.ua:
ранее, как писал Finance.ua, глава Mastercard Майкл Мибах сообщил, что американская финансовая корпорация Mastercard заблокировала доступ к своей платежной системе многим российским финучреждениям;
лидеры Европейской комиссии, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Канады и США выступили с общим заявлением о том, что обязуются исключить отдельные российские банки из системы SWIFTТ в качестве дальнейших ограничительных экономических мер из-за войны против Украины;
позже глава британского МИД заявила, что уже сделаны первые шаги к полному отключению РФ от SWIFT;
большинство молдавских банков 28 февраля отказались брать в обмен российские рубли;
два крупнейших госбанка Китая прекратили обслуживание сделок по покупке в РФ сырьевых товаров.