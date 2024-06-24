Верещук предлагает расширить перечень переселенцев, имеющих право на выплаты — Finance.ua

Верещук предлагает расширить перечень переселенцев, имеющих право на выплаты Сегодня 16:30 — Казна и Политика

Верещук предлагает расширить перечень переселенцев, имеющих право на выплаты

Количество внутренне перемещенных лиц, получающих денежную помощь от государства на оплату жилья, должно быть увеличено.

Это подчеркнула вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук во время форума, посвященного второй годовщине создания общественного объединения «ВПО Украины».

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Верещук сообщила, что уже обратилась к премьер-министру Денису Шмыгалю с предложением расширения перечня категорий внутренне перемещенных лиц, имеющих право на выплаты.

По ее словам, деньги на это в госбюджете есть, и очень важно, чтобы переселенцы получили выплаты.

«Я против идеи, чтобы другим способом предоставлять ВПЛ эти средства, думаю, люди в состоянии сами решать, куда потратить деньги от государства, исходя из собственных нужд. 57 млрд гривен, заложенных в бюджете на этот год на помощь ВПЛ, должны получить переселенцы. Это очень важно», — заявила Верещук.

Как сообщалось, с марта 2024 года большинство внутренних переселенцев было лишено денежной помощи на жилье от государства, которая составляет 2−3 тыс. грн.

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Укрінформ По материалам:

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