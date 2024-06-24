Верещук предлагает расширить перечень переселенцев, имеющих право на выплаты — Finance.ua
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Верещук предлагает расширить перечень переселенцев, имеющих право на выплаты

Казна и Политика
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Верещук предлагает расширить перечень переселенцев, имеющих право на выплаты
Верещук предлагает расширить перечень переселенцев, имеющих право на выплаты
Количество внутренне перемещенных лиц, получающих денежную помощь от государства на оплату жилья, должно быть увеличено.
Это подчеркнула вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук во время форума, посвященного второй годовщине создания общественного объединения «ВПО Украины».
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Верещук сообщила, что уже обратилась к премьер-министру Денису Шмыгалю с предложением расширения перечня категорий внутренне перемещенных лиц, имеющих право на выплаты.
По ее словам, деньги на это в госбюджете есть, и очень важно, чтобы переселенцы получили выплаты.
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«Я против идеи, чтобы другим способом предоставлять ВПЛ эти средства, думаю, люди в состоянии сами решать, куда потратить деньги от государства, исходя из собственных нужд. 57 млрд гривен, заложенных в бюджете на этот год на помощь ВПЛ, должны получить переселенцы. Это очень важно», — заявила Верещук.
Как сообщалось, с марта 2024 года большинство внутренних переселенцев было лишено денежной помощи на жилье от государства, которая составляет 2−3 тыс. грн.
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По материалам:
Укрінформ
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