Великобритания замораживает российские активы на сумму $350 млрд — Finance.ua

По словам Трасс, официальное заявление по поводу замораживания $350 млрд из-за российской агрессии против Украины будет сделано до конца этой недели. Она подчеркнула, что режиму в москве отныне недоступно более 60% валютных резервов в размере $604 млрд.
«Скоординированные санкции отбрасывают российскую экономику в советскую эру. Но мы можем и должны сделать больше», — сказала Трасс.
Она также призвала запретить российским судам входить в порты и согласовать четкий график прекращения импорта российской нефти, угля и газа.