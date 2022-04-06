Великобритания замораживает российские активы на сумму $350 млрд — Finance.ua
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Великобритания замораживает российские активы на сумму $350 млрд

Сегодня 20:32Фондовый рынок
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Великобритания замораживает российские активы на сумму $350 млрдВеликобритания замораживает российские активы на сумму $350 млрд
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что страна замораживает российские активы на сумму $350 млрд.
Об этом сообщает DW.
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По словам Трасс, официальное заявление по поводу замораживания $350 млрд из-за российской агрессии против Украины будет сделано до конца этой недели. Она подчеркнула, что режиму в москве отныне недоступно более 60% валютных резервов в размере $604 млрд.
«Скоординированные санкции отбрасывают российскую экономику в советскую эру. Но мы можем и должны сделать больше», — сказала Трасс.
Она также призвала запретить российским судам входить в порты и согласовать четкий график прекращения импорта российской нефти, угля и газа.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Espreso.tv
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