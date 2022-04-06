Великобритания замораживает российские активы на сумму $350 млрд — Finance.ua

Великобритания замораживает российские активы на сумму $350 млрд

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Великобритания замораживает российские активы на сумму $350 млрд

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что страна замораживает российские активы на сумму $350 млрд.

Об этом сообщает DW

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По словам Трасс, официальное заявление по поводу замораживания $350 млрд из-за российской агрессии против Украины будет сделано до конца этой недели. Она подчеркнула, что режиму в москве отныне недоступно более 60% валютных резервов в размере $604 млрд.

«Скоординированные санкции отбрасывают российскую экономику в советскую эру. Но мы можем и должны сделать больше», — сказала Трасс.

Она также призвала запретить российским судам входить в порты и согласовать четкий график прекращения импорта российской нефти, угля и газа.

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