Ведущие инвестбанки мира готовы привлекать капитал в Украину – Goldman Sachs и BlackRock — Finance.ua

Ведущие инвестбанки мира готовы привлекать капитал в Украину – Goldman Sachs и BlackRock Сегодня 15:00

Сотрудничество частного и государственного сектора, привлечение масштабного частного капитала являются залогом быстрого и успешного восстановления Украины, заявили глава и исполнительный директор Goldman Sachs Дэвид Соломон и исполнительный директор BlackRock Ларри Финк.

Об этом пишет open4business.com.ua.

«Это будет серьезной вызов: будет идти речь о партнерстве между финансовыми институциями по всему миру, а также о партнерстве между частным сектором и государственным сектором. Мы заинтересованы и готовы присоединиться, привлекая и капитал, и лидерство на рынках капитала», — заявил Соломон в четверг в Давосе на «Украинском завтраке», организованном Фондом Пинчука в четверг.

«В беседах с президентом Зеленским я говорил, что наша цель, если вы нас наймете, не создать новых олигархов, а создать новую страну, создать капиталистическую систему, где капитал может быть правильно использован. Это не означает, что мы будем восстанавливать старую Украину: мы будем строить лучшую Украину», — в свою очередь подчеркнул Финк.

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По словам главы Goldman Sachs, процесс восстановления не будет простым и линейным и потребует значительного объема капитала.

«Возобновление не может происходить без сотрудничества частного и государственного секторов, без экономических стимулов и поощрения», — отметил он.

По словам инвестбанкира, будет переходной период, когда этот капитал будет собираться: частный сектор и финансовые институции будут выделять ресурсы, а правительства должны послужить мостиком между частным сектором своей страны и правительством Украины.

В этой связи Соломон назвал очень важной инициативу Канады по выпуску гособлигаций в поддержку Украины на CAD500 млн.

«Эта инициатива может мультиплицироваться, приумножаться и обеспечивать успех», — считает он.

Глава Goldman Sachs добавил, что капитал будет работать, и будет также зарабатывать деньги.

Финк из BlackRock также указал, что речь не идет о филантропии, а о таком восстановлении Украины, которая станет примером для всего мира.

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«И президент не просто принял это, а сказал, что вы должны сделать даже больше: Украина должна стать страной, которая будет лидером в инновациях, в новых технологиях, в декарбонизации», — сказал инвестбанкир.

По его словам, необходимо создать соответствующую платформу, организационную структуру, рассчитать kpi, куда будут идти деньги, как их использовать, нанять украинцев, чтобы они управляли ею.

«То есть не мы должны делать это. Мы просто организуем процесс, структуру и будем помогать нанимать украинцев, которые могут управлять этим и привести к успеху», — подчеркнул Финк.

Он отметил, что таким образом можно будет привлечь капитал, показав ему результат.

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