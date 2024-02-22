Варшава возьмет под контроль дороги, ведущие к КПП с Украиной, и разблокирует движение помощи — Finance.ua

Варшава возьмет под контроль дороги, ведущие к КПП с Украиной, и разблокирует движение помощи Сегодня 15:23 — Казна и Политика

Варшава возьмет под контроль дороги, ведущие к КПП с Украиной, и разблокирует движение помощи

Польские власти намерены взять под особый контроль участки дорог, ведущие в сторону контрольно-пропускных пунктов на границе с Украиной, и полностью разблокировать движение военной и гуманитарной помощи.

Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Туск подчеркнул, что одной из задач польского правительства является полное разблокирование границы для военной и гуманитарной помощи, направляющейся в Украину.

«Обеспечить на 100% пропуск военной помощи, техники, боеприпасов, гуманитарной и медицинской помощи, которая следует в Украину», — сказал он.

«Мы внесем в список критической инфраструктуры КПП на границе с Украиной и близлежащие участки автотрасс и железнодорожных путей», — сказал глава польского правительства.

По его словам, «это дело нескольких ближайших часов».

Читайте также Из-за блокады польской границы может подорожать автогаз

Также, по словам Туска, польская сторона продолжит переговоры и с Украиной, и с ЕС, чтобы довести до них ее точку зрения. В частности, 28 марта в Варшаве пройдет совместное заседание правительств Польши и Украины.

Глава правительства Польши добавил, что необходимости в его встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским для урегулирования ситуации на границе нет.

Напомним, Верховная Рада готова присоединиться к диалогу с Сеймом и Сенатом Польши в формате Парламентской ассамблеи Украина-Польша для решения вопроса транспортировки украинского зерна через территорию Польши.

Читайте также По территории Польши прошло только пять процентов украинской агропродукции — Кубраков

Правительство Польши обратилось к исполнительной власти ЕС с просьбой помочь решить вопрос поставок украинского зерна. Предлагают ввести региональные квоты на некоторые украинские товары.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.