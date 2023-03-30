Валютный прогноз: баланс Федрезерва существенно вырос, что оказывает давление на доллар США — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ Валютный прогноз: баланс Федрезерва существенно вырос, что оказывает давление на доллар США Сегодня 08:50 — Валюта

Для преодоления банковского кризиса ФРС США была вынуждена увеличить свой баланс на 400 млрд долларов. Это «нивелировало» усилия ЦБ за последние полгода по" ужесточению" монетарной политики. Объем долларов на рынке существенно увеличился, что привело к ослаблению USD относительно других валют и драгоценных металлов. Одним лишь повышением учетной ставки ФРС ситуацию поправить не удалось. Об этом сообщает аналитик RoboForex Андрей Гойлов.

График валютной пары EURUSD, D1.

Продолжается рост курса EUR относительно USD. В паре EURUSD была сформирована поддержка на отметке 1,0518, а сопротивление — на 1,0913. Доллар укреплялся до 1,0750, однако сейчас вновь слабеет. На данный момент ожидается дальнейшее укрепление EUR к отметке 1,1002.

График валютной пары USDCHF, D1.

В валютной паре USDCHF уровень сопротивления сместился на 0,9425, а поддержка теперь находится на 0,9071. При закреплении выше отметки 0,9305 доллар вырастет до уровня 0,9546. В противном случае USD может ослабнуть к 0,8977.

График валютной пары AUDUSD, D1.

В валютной паре AUDUSD новый уровень сопротивления сформирован на отметке 0,6777, а поддержка — на 0,6578. Не исключено, что доллар США усилится до 0,6435. Сигналом к его ослаблению может стать смещение цены под уровень 0.6718, что уже наблюдается с начала текущей недели.

График валютной пары USDJPY, D1.

В валютной паре USDJPY обозначился ценовой канал с границами 130,56-133,81. На данный момент JPY стремится достичь отметки 129,29. Для этого ей необходимо закрепиться под уровнем 132,28. В противном случае иена ослабнет до 135,11.

График валютной пары GBPUSD, D1.

В валютной паре GBPUSD уровень поддержки теперь расположен на отметке 1,2190, Сопротивление пока еще не сформировано, но при закреплении фунта выше отметки 1,2285 это может случиться. На момент написания комментария наблюдались активные попытки сформировать сопротивление на уровне 1,2354.

График валютной пары NZDUSD, D1.

В валютной паре NZDUSD был образован уровень поддержки — 0,6096. Сопротивление находится на отметке 0,6275. В случае пробоя сопротивления доллар США может опуститься до 0,6365.

График валютной пары USDCAD, D1.

В валютной паре USDCAD проявился уровень поддержки — 1,3554. Сопротивлением теперь стала отметка 1,3883. Если цена закрепится над уровнем 1,3660, вероятен рост доллара США к 1,3951, что вчера и произошло. Если стоимость нефти останется на прежнем уровне, то CAD может укрепиться до 1,3468.

RoboForex По материалам:

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