В Yasno объяснили постоянные изменения графиков отключения света — Finance.ua

В Yasno объяснили постоянные изменения графиков отключения света
У поставщика света Yasno объяснили причину постоянных изменений в графиках отключения света.
Об этом сообщил генеральный директор энергопоставщика Сергей Коваленко в социальной сети Facebook.
По его словам, кроме обстрелов на ситуацию влияют погодные условия. В этой связи он рассказал о трех основных выводах. Во-первых, графики отключений многократно корректируются «Укрэнерго».
«Это значит, что следует внимательно мониторить текущую ситуацию. Удобно ли это? Нет, но это реальность. Постоянные атаки на энергосистему и масштабные ремонтные работы не позволяют рассчитывать на стабильный прогноз даже на несколько дней вперед», — подчеркнул Коваленко.
Во-вторых, он призвал не забывать о существовании графика вероятных отключений на неделю, который доступен на сайте, в ботах и в приложении.
«Именно на его основе формируются фактические графики на текущий день. Что это значит? Фактический график не противоречит вероятному, а значит, в последнем указаны временные промежутки, когда свет должен быть гарантированно. Да, этих слотов меньше, чем хотелось бы, и они действуют только при отсутствии экстренных отключений. Последние возможны в случае обстрелов или серьезных изменений в работе энергосистемы», — сообщил Коваленко.
В-третьих, ситуация не позволяет делать прогноз хотя бы на день вперед.
«Мы живем в сложное время. Энергетики работают 24/7, чтобы улучшить состояние системы и повысить ее устойчивость», — добавил он.
Коваленко советует настроить оповещения в ботах, приложениях и следить за официальными каналами, государственными — такими как Минэнерго и Укрэнерго, а также за своим оператором системы распределения и поставщиком.
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