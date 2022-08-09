В ВР предлагают увеличить расходы на оборону почти на 270 млрд гривен — Finance.ua

В ВР предлагают увеличить расходы на оборону почти на 270 млрд гривен
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о внесении изменений в государственный бюджет Украины на текущий год, предлагающий увеличить расходы из госбюджета.
Законопроект № 7644 о внесении изменений в госбюджет-2022 был зарегистрирован 6 августа группой народных депутатов от монобольшинства. Пока текст проекта на сайте парламента еще отсутствует, однако о сути изменений написал народный депутат, глава финансового комитета ВР Даниил Гетманцев.
Законопроектом N7644 о внесении изменений в госбюджет-2022 предлагается:
- увеличить расходы госбюджета на 270,2 млрд грн, в т.ч. расходы на безопасность и оборону на 269,5 млрд грн;
- профинансировать указанные расходы за счет внутренних заимствований и соответственно увеличения дефицита государственного бюджета с 823,5 млрд грн до 1093,7 млрд грн.
По словам Гетманцева, после принятия законопроекта плановые расходы государственного бюджета на 2022 г. составят 2 663,5 млрд грн. Это более чем вдвое больше фактических расходов государственного бюджета 2021 года (1 297 млрд грн).
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«Таким образом, расходы только по госбюджету (без местных бюджетов, соцфондов) составят 58,7% прогнозного ВВП на этот год, если отталкиваться от последних оценок НБУ (4,54 млрд грн ВВП на 2022 год)», — подчеркнул нардеп.
Гетманцев отметил, что только на войну Украина в этом году потратит 25-30% своего ВВП.
"Кстати, в 70-х годах Израиль тратил примерно столько же — в среднем 25% ВВП в год — на военные нужды. Чтобы понять влияние войны на бюджет, отмечу лишь, что плановый бюджет Минобороны (а это, конечно, не все бюджетные расходы на войну, которые распределены между десятком основных главных распорядителей) в 2022 г. составит 624,4 млрд грн или в 5 раз больше, чем в прошлом году.
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Нардеп высказался против предложенного некоторыми чиновниками и экспертами сокращения перераспределения ВВП через бюджет до 30% ВВП. Гетманцев добавил, что наибольший риск макроэкономической стабильности заключается в существенном росте дефицита бюджета.
«+270 млрд грн расходов означает рост дефицита бюджета почти на 6% ВВП, который будет профинансирован за счет внутренних заимствований и переложен на государственный долг. По текущим предположениям, плановый дефицит госбюджета в 2022 г. может достичь 24% ВВП. Финансирование такого дополнительного объема займов потребует усиления координации между Минфином и НБУ по проведению аукционов и увеличению доли ОВГЗ, размещенной на рыночных началах», — пояснил нардеп.
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