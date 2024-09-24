В ВР отреагировали на желание «Укрэнерго» поднять тариф в полтора раза — Finance.ua
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В ВР отреагировали на желание «Укрэнерго» поднять тариф в полтора раза

Энергетика
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В ВР отреагировали на желание «Укрэнерго» поднять тариф в полтора раза
В ВР отреагировали на желание «Укрэнерго» поднять тариф в полтора раза
Государственная энергокомпания «Укрэнерго» заговорила о необходимости поднятия своего тарифа на передачу электроэнергии практически в полтора раза, отметил нардеп Алексей Кучеренко.
По его убеждению, такие решения не могут быть приняты без полного аудита деятельности компании со стороны Госаудитслужбы.
«Отмечаю — никакие аудиты иностранных аудиторов, которые они делают очень поверхностно и по заказу тех, кто платит деньги, не может быть весомым аргументом. Так же как и лоббистские позиции всевозможных „независимых членов“ наблюдательного совета, которые просто имитируют бурную деятельность за немалые деньги. Нам с вами оплачивать этот тариф, поэтому мы имеем полное право на полный аудит!» — заявил нардеп.
По его словам, необходимо проанализировать все кредиты, безвозвратную помощь, расходы, сметы, эффективность, пиар, штатную численность, зарплаты, премии и т. п.
По процедуре, отмечает Кучеренко, слушания сначала должны пройти в самой компании, а уже после официального обращения в НКРЭКУ, которая по закону должна установить экономически обоснованный тариф на монопольный вид деятельности.
«Вот там и разберемся с эффективностью работы компании за последние годы», — отметил нардеп и пообещал придирчивую позицию.

Справка Finance.ua:

  • Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что новый тариф 4,32 грн/кВт-ч не покрывает рыночную стоимость электроэнергии, которая на сегодняшний день составляет 7−8 грн/кВт-ч.
  • Чтобы каждый месяц получать правильное начисление за потребленную электроэнергию, следует своевременно передавать показания. Для этого процесса выделены 2 последних дня текущего месяца и первые 3 дня нового. Кто может не подавать показания — рассказали здесь.
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