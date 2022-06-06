В Vodafone Украина допускают повышение тарифов на 10-15% — Finance.ua

В Vodafone Украина допускают повышение тарифов на 10-15%

Сегодня 18:41 — Личные финансы

В Vodafone Украина допускают повышение тарифов на 10-15%

У мобильного оператора Vodafone Украина еще нет решения о росте тарифов, но в компании допускают повышение на 10-15%.

Об этом в интервью Forbes Украина рассказала CEO оператора Ольга Устинова.

По ее словам, средства нужны, прежде всего, чтобы обслуживать сеть.

«Наши инвестиции — стоимость оборудования для обновления сетей — считаются в долларах. Если валюта будет продолжать демонстрировать волатильность, будем смотреть, как выдержать баланс», — отметила Устинова.

По ее словам, оператор должен очень быстро ремонтировать сеть.

«На деоккупированных территориях мы приступаем к ремонтным работам сразу после того, как прошли саперы, иногда работаем почти одновременно с ними», — подчеркнула глава Vodafone Украина.

Также она добавила, что некоторые базовые станции оператор вынужден питать от дизель-генераторов из-за отсутствия энергоснабжения. Она подчеркнула, что инженеры компании добираются до базовых станций на машинах, и эти расходы компания должна брать в калькуляцию себестоимости услуг.

Устинова отметила, что договоренность о льготных тарифах в роуминге для украинцев носит временный характер. О бесплатном роуминге удалось договориться с 27 европейскими операторами, недавно добавились США и Канада.

«Мы не понимаем, сколько еще месяцев или недель зарубежные операторы будут продолжать предоставлять такие тарифы», — подчеркнула СЕО Vodafone Украина.

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