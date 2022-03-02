Vodafone Украина дает бесплатный роуминг в ряде стран, граничащих с Украиной — список — Finance.ua

Vodafone Украина дает бесплатный роуминг в ряде стран, граничащих с Украиной — список

Сегодня 19:47 — Личные финансы

Vodafone Украина дает бесплатный роуминг в ряде стран, граничащих с Украиной — список

Мобильный оператор Vodafone Украина предоставляет бесплатные мегабайты и минуты украинцам в роуминге в ряде приграничных стран — Румынии, Молдове, Венгрии и Польше.

Об этом говорится в сообщении компании.

Сообщается, что при пересечении границы абонентам поступает SMS с предложением бесплатно подключить услугу Доступный роуминг на 30 дней.

В рамках этого пакета абонентам предоставляют 400 МБ мобильного интернета и 60 минут для входящих/исходящих звонков в Украину и на номера стран пребывания. Первое подключение бесплатно, далее — 100 грн.

С 28 февраля бесплатные пакеты услуг доступны украинским клиентам, временно перемещенным в Польшу.

Абоненты, пользующиеся базовыми тарифами в Польше, Румынии, Молдове и Венгрии, могут также сделать одно бесплатное подключение Доступного роуминга.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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