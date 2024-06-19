В Верховной Раде зарегистрировано уже три законопроекта об экономическом бронировании: чем они отличаются — Finance.ua

В Верховной Раде зарегистрировано уже три законопроекта об экономическом бронировании: чем они отличаются Сегодня 09:28 — Казна и Политика

В Верховной Раде зарегистрировано уже три законопроекта об экономическом бронировании: чем они отличаются

Об этом пишет Forbes.

Законопроект № 11 331−1 предусматривает бронирование наемных работников, имеющих среднемесячную зарплату не менее 12 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, что на сегодняшний день составляет 36 366 грн. Также они не должны иметь задолженность по выплате зарплаты, уплате общегосударственных и/или местных налогов, сборов и/или других обязательных платежей.

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Законопроект № 11 331−2 предусматривает бронирование работников с зарплатой в 36 336 грн и физических лиц-предпринимателей с доходом в размере трехкратного сбора за бронирование военнообязанных, то есть 61 200 грн (20 400 грн в месяц).

В обоих случаях на предприятиях, где работают военнообязанные, которые могут быть забронированы, не должно быть задолженности по выплате зарплаты, уплате налогов и других обязательных платежей.

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11 июня в Верховной Раде зарегистрировали законопроект об «экономическом бронировании» № 11 331. Как отмечают авторы проекта, он должен помочь преодолевать те вызовы, которые возникли у украинских производителей из-за полномасштабного вторжения.

Каждый хозсубъект, который платит повышенный военный сбор в 20 400 грн в месяц за работника, имеет возможность его забронировать.

Уплата повышенного сбора производится не работником, а самим бизнесом. Он сам определяет, кто для него наиболее критичный, и подтверждает это соответствующими налогами.

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