В «Укрзализныце» уверяют, что индексация тарифов на грузовые перевозки критического влияния на аграриев не окажет — Finance.ua

В «Укрзализныце» уверяют, что индексация тарифов на грузовые перевозки критического влияния на аграриев не окажет Сегодня 07:05

В «Укрзализныце» уверяют, что индексация тарифов на грузовые перевозки критического влияния на аграриев не окажет

Предложенная «Укрзализныцей» индексация тарифов на грузовые перевозки на 37% не будет иметь критического влияния на деятельность аграриев.

Об этом в комментарии Укринформу заявил заместитель директора департамента коммерческой работы АО «Укрзализныця» Валерий Ткачев.

По его словам, стоимость железнодорожной логистики в январе 2024 составила 21 долл./т, а в январе 2025-го — 13−14 долл./т, при среднем расстоянии перевозок зерна в 650 км.

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Он объяснил, что это произошло в результате удешевления использования вагонов-зерновозов. Так, год назад его стоимость составляла 1600−1700 грн в сутки, а сейчас из-за профицита вагонов снизилась до 203−205 грн в сутки. Благодаря этому тариф на железнодорожные перевозки снизился почти на 8 долл./т.

Ткачев отметил, что «Укрзализныця» предлагает проиндексировать тарифы на 37%, что приведет к росту стоимости всего на 4 долл./т. В итоге, общая стоимость логистики для аграриев будет составлять 18 долл./т, что все еще меньше, чем 21 долл./т, который был год назад.

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«Разговоры о критичности повышения тарифов для аграриев не имеют реальных оснований. Эти изменения существенного влияния на аграриев не возымеют. Даже до войны стоимость экспортной логистики была выше — более 25 долл./т», — пояснил эксперт.

Ткачев не дает прогнозов относительно даты внедрения индексации тарифов на грузовые перевозки, поскольку предстоит согласование решения с заинтересованными ведомствами, в частности, Минразвития и Минэкономики.

Как сообщалось, в Украине идет работа по согласованию индексации тарифов на железнодорожные грузовые перевозки; новые тарифы не будут вводиться с 1 февраля 2025 года.

Укрінформ По материалам:

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