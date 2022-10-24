В «Укрэнерго» рассказали, как нехватка электроэнергии повлияет на Европу — Finance.ua

В «Укрэнерго» рассказали, как нехватка электроэнергии повлияет на Европу Сегодня 16:44 — Энергетика

Дефицит мощности в системе, то есть нехватка электроэнергии, которая возникла и наблюдается сейчас в Украине из-за постоянных обстрелов россией объектов энергетики в последние недели, никак не повлияет на Европу.

Об этом рассказал глава правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

«Нет, не может. Она оказывает непосредственное влияние на украинских потребителей, и на промышленных в том числе, к сожалению. Надо понимать, что это временный дефицит, связанный с тем, что россияне специально обстреляли целый ряд электростанций в Украине, и поэтому нужно время, пока эти объекты смогут снова вырабатывать электроэнергию», — рассказал он.

Плюс, по его словам, сейчас в связи с похолоданием достаточно сильно увеличилось потребление электроэнергии, даже несмотря на меры экономии, которые предпринимают местные власти и украинцы.

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«Потребление значительное, поэтому диспетчерский центр „Укрэнерго“ должен вводить графики ограничения поставки электроэнергии», — констатировал Кудрицкий.

Как сообщалось, днем ранее Президент Владимир Зеленский обратился к мэрам из-за экономии света. По мнению Президента, сейчас не время ярких вывесок.

Напомним, что Украина с 11 октября прекратила экспорт электроэнергии для стабилизации энергосистемы. Причиной тому стали массированные ракетные удары россиян по энергетическим объектам нашего государства.

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