Добровольное сокращение потребления электроэнергии хотя бы на 20% поможет стабилизировать энергосистему — Галущенко — Finance.ua
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Добровольное сокращение потребления электроэнергии хотя бы на 20% поможет стабилизировать энергосистему — Галущенко

Энергетика
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Добровольное сокращение потребления электроэнергии хотя бы на 20% поможет стабилизировать работу украинской энергосистемы после массированных российских обстрелов.
Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.
Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко в эфире национального телемарафона «Єдині новини».
Министр подчеркнул, что энергетики ищут возможности, как обеспечить достаточную мощность генерации, чтобы снизить дефицит в системе. В то же время и потребители должны помочь энергетикам удержать энергетический фронт.
Стабилизировать работу энергосистемы, в частности, поможет сокращение потребления электроэнергии в течение дня и особенно — в часы-пик.
«В первые дни массированных российских ракетных атак добровольное сокращение потребления составило в среднем 10%. В то же время атаки врага продолжаются и энергосистема нуждается в большей разгрузке», — отметил министр.
Герман Галущенко подчеркнул, что экономить электроэнергию должны потребители по всей Украине, независимо от региона.
«Россияне пытаются уничтожить энергосистему всего государства, независимо от того, где находятся объекты энергетической инфраструктуры — на Западе, Востоке, Севере или Юге. Мы сегодня — единственный организм, который борется с нашествием, которое идет на нашу энергетику», — подчеркнул он.
Министр подчеркнул, что добровольное сокращение потребления позволит избежать принудительных отключений, которые также могут применяться для снижения нагрузки на электросети и предоставления энергетикам возможности для ремонта поврежденного террористическими атаками оборудования.

Какие устройства «съедают» больше всего электроэнергии

По материалам:
Finance.ua
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