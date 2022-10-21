Добровольное сокращение потребления электроэнергии хотя бы на 20% поможет стабилизировать энергосистему — Галущенко Сегодня 10:34 — Энергетика

Добровольное сокращение потребления электроэнергии хотя бы на 20% поможет стабилизировать работу украинской энергосистемы после массированных российских обстрелов.

Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко в эфире национального телемарафона «Єдині новини».

Министр подчеркнул, что энергетики ищут возможности, как обеспечить достаточную мощность генерации, чтобы снизить дефицит в системе. В то же время и потребители должны помочь энергетикам удержать энергетический фронт.

Стабилизировать работу энергосистемы, в частности, поможет сокращение потребления электроэнергии в течение дня и особенно — в часы-пик.

«В первые дни массированных российских ракетных атак добровольное сокращение потребления составило в среднем 10%. В то же время атаки врага продолжаются и энергосистема нуждается в большей разгрузке», — отметил министр.

Герман Галущенко подчеркнул, что экономить электроэнергию должны потребители по всей Украине, независимо от региона.

«Россияне пытаются уничтожить энергосистему всего государства, независимо от того, где находятся объекты энергетической инфраструктуры — на Западе, Востоке, Севере или Юге. Мы сегодня — единственный организм, который борется с нашествием, которое идет на нашу энергетику», — подчеркнул он.

Министр подчеркнул, что добровольное сокращение потребления позволит избежать принудительных отключений, которые также могут применяться для снижения нагрузки на электросети и предоставления энергетикам возможности для ремонта поврежденного террористическими атаками оборудования.

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