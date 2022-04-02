В Украине заработала новая программа для внутренних переселенцев — Finance.ua
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В Украине заработала новая программа для внутренних переселенцев

Вчера 11:01Личные финансы
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В Украине заработала новая программа для внутренних переселенцевВ Украине заработала новая программа для внутренних переселенцев
В Украине началась еще одна программа для внутренних переселенцев в условиях войны.
Об этом на заседании Кабинета Министров заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
По его словам, с пятницы, 1 апреля, заработала программа по трудоустройству внутренних переселенцев.

Как будет работать программа

Работодатель, который берет на работу внутриперемещенных лиц, получит дотацию в сумме 6,5 тысячи гривен за каждого нового работника.
«Программа, которая стартует 1 апреля — это работа для внутренних переселенцев. Мы начинаем принимать заявки от бизнеса, который берет на работу внутриперемещенных лиц. По 6,5 тысячи гривен за каждого нового работника для того, чтобы люди получали эти средства и могли получить работу в тех бизнесах, которые готовы работать в условиях военного положения», — сказал глава украинского правительства.

Справка Finance.ua:

  • управление Верховного комиссара ООН по защите беженцев совместно с Укрпочтой начали выплату каждому перемещенному лицу по 2220 грн. Обналичить можно через отделения Укрпочты;
  • можно ли во военное время не платить заработную плату.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Корреспондент.net
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