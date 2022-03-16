В Украине заработал Национальный портал помощи населению — Finance.ua

В Украине заработал Национальный портал помощи населению

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В Украине заработал Национальный портал помощи населению

В Украине заработал национальный портал помощи населению.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на сайт портала

«Национальный портал помощи населению (НППН) содержит контакты и информацию для гражданских, нуждающихся в помощи. Здесь вы найдете данные о том, к кому обращаться и как действовать в конкретных обстоятельствах во время войны», — говорится на сайте.

На портале доступна информация как для тех, кто сейчас находится в зоне сопротивления, так и для переселенцев, по вопросам безопасности, пищевых продуктов, медицинской помощи, эвакуации, о волонтерстве, ситуации на границах, помощи из-за границы, транспорте, жилье, мобилизации и т.д.

Если нужной информации не нашлось, есть возможность сообщить об этом через форму обратной связи

Портал создан в партнерстве с фондом «Вернись живым», порталом Ukr.net, Украинским институтом будущего.

Все ссылки на портале проверены, информация постоянно обновляется.

Справка Finance.ua:

Министерство экономики Украины сообщило, что предприятия в зоне активных боевых действий могут получить госпомощь в перемещении мощностей в западные регионы страны;

украинцы, лишившиеся работы из-за войны, могут получить 6 500 грн в рамках єПідтримки. На помощь могут претендовать наемные работники, за которых оплачивается ЕСВ, и ФЛП всех групп, зарегистрированных в тех областях, где ведутся самые активные боевые действия.

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