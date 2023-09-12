В Украине запустят персональные социальные карточки: детали проекта — Finance.ua

В Украине запустят персональные социальные карточки: детали проекта Сегодня 16:01 — Личные финансы

В Украине запустят персональные социальные карточки: детали проекта

В Украине запустят персональные социальные карточки для жителей четырех областей. Речь идет о проекте системы электронного кейс-менеджмента.

Об этом рассказала глава Министерства социальной политики Украины Оксана Жолнович.

«Начинаем бета-тестирование системы кейс-менеджмента для сферы социальных услуг», — написала Жолнович.

Тестирование будет проходить в 4 пилотных областях:

Винницкой;

Днепропетровской;

Полтавской;

Черкасской.

Как это работает

Человек обращается за социальной помощью, информация попадает в кейс-менеджер, с помощью планшета он оценивает, что нужно человеку и что ему может предложить государство. И все это происходит в одной электронной системе.

«Такое ведение случая используется во многих бизнес-процессах. В социальной работе это означает скоординированное оказание помощи и поддержки людям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах», — объясняет министр.

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Теперь появится электронная персональная карточка человека с его социальной историей.

«Приблизительно так же, как электронная медицинская карточка пациента с историей лечения. В медицинской карточке можно увидеть, как лечили пациента, чтобы вернуть здоровье. А в социальной — какие услуги оказывали, чтобы вывести человека из сложной жизненной ситуации», — добавила Жолнович.

Справка Finance.ua:

социальные службы разработали специальную процедуру проверки, чтобы выявить, действительно ли человек живет по адресу, указанному при регистрации статуса ВПЛ. Проверку местожительства проводят сотрудники территориальных органов Нацсоцслужбы, работники соцзащиты и представители тергромад;

Министерство социальной политики и Министерство по делам ветеранов заключили договор об обмене данными ветеранов войны, участников боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны.



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