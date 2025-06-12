В Украине запустят эксперимент по внедрению онлайн-кабинета предпринимателя — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине запустят эксперимент по внедрению онлайн-кабинета предпринимателя

Личные финансы
23
В Украине запустят эксперимент по внедрению онлайн-кабинета предпринимателя
В Украине запустят эксперимент по внедрению онлайн-кабинета предпринимателя
Кабинет Министров согласовал запуск двухлетнего экспериментального проекта по внедрению электронной системы поддержки предпринимателей — «Онлайн-кабинет предпринимателя», который будет работать на платформе «Дія.Бізнес».
Соответствующее решение было принято Кабинетом Министров 11 июня, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Благодаря онлайн-кабинету предприниматели смогут видеть персональные программы поддержки. Это должно помочь малому и среднему бизнесу развиваться при поддержке государства.
Читайте также
По словам Шмыгаля, правительство продолжает активно поддерживать украинский бизнес. Работает программа Сделано в Украине, открываются новые индустриальные парки, действуют льготные кредиты и безвозвратные гранты. Также идет дерегуляция и цифровизация услуг.
«Без сильной экономики не будет ресурсов для армии и государственной устойчивости», — подчеркнул премьер. Именно поэтому правительство работает над улучшением условий ведения бизнеса в Украине.
Как добавил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, проект рассчитан на два года. Его главная цель — предоставить предпринимателям доступ к персонализированным программам поддержки.
Читайте также
Речь идет о цифровом инструменте, через который государство будет посылать релевантные предложения для развития бизнеса.
Уведомления с программами поддержки будут поступать в электронный кабинет пользователя.
Напомним, в начале 2025 года налоговые долги были у 42 282 предпринимателей. Однако с января по апрель некоторые из них взялись за свои долги и закрыли их, так что на май должников стало чуть меньше — 24 275 (+2%). Общая сумма налогового долга ФЛП с начала полномасштабной войны выросла почти на 6 млрд грн — почти вдвое.
📢 InvestMarket от «Минфин» — онлайн-навигатор на рынке инвестиций. Сравнивайте условия и выбирайте проекты для инвестирования.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems