В Украине запустят эксперимент по внедрению онлайн-кабинета предпринимателя — Finance.ua

В Украине запустят эксперимент по внедрению онлайн-кабинета предпринимателя Сегодня 09:45 — Личные финансы

В Украине запустят эксперимент по внедрению онлайн-кабинета предпринимателя

Кабинет Министров согласовал запуск двухлетнего экспериментального проекта по внедрению электронной системы поддержки предпринимателей — «Онлайн-кабинет предпринимателя», который будет работать на платформе «Дія.Бізнес».

Соответствующее решение было принято Кабинетом Министров 11 июня, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Благодаря онлайн-кабинету предприниматели смогут видеть персональные программы поддержки. Это должно помочь малому и среднему бизнесу развиваться при поддержке государства.

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По словам Шмыгаля, правительство продолжает активно поддерживать украинский бизнес. Работает программа Сделано в Украине, открываются новые индустриальные парки, действуют льготные кредиты и безвозвратные гранты. Также идет дерегуляция и цифровизация услуг.

«Без сильной экономики не будет ресурсов для армии и государственной устойчивости», — подчеркнул премьер. Именно поэтому правительство работает над улучшением условий ведения бизнеса в Украине.

Как добавил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, проект рассчитан на два года. Его главная цель — предоставить предпринимателям доступ к персонализированным программам поддержки.

Речь идет о цифровом инструменте, через который государство будет посылать релевантные предложения для развития бизнеса.

Уведомления с программами поддержки будут поступать в электронный кабинет пользователя.

Напомним, в начале 2025 года налоговые долги были у 42 282 предпринимателей. Однако с января по апрель некоторые из них взялись за свои долги и закрыли их, так что на май должников стало чуть меньше — 24 275 (+2%). Общая сумма налогового долга ФЛП с начала полномасштабной войны выросла почти на 6 млрд грн — почти вдвое.

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