В Украине запустили единый онлайн-реестр автостанций — Finance.ua

В Украине запустили единый онлайн-реестр автостанций Сегодня 20:20

Министерство развития общин и территорий вместе с «Укртрансбезопасностью» запустили онлайн-реестр автостанций. Включение автостанции в список — обязательное условие для предоставления услуг перевозчикам и пассажирам.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства развития общин и территорий.

Список автостанций будут формировать по поступлению заявлений только онлайн.

Чтобы подать заявку, нужно перейти на , нужно перейти на сайт Электронного кабинета перевозчика и авторизироваться через «Дія» с помощью квалифицированной электронной подписи.

Чтобы добавить автостанцию ​​в список, необходимо ввести адрес и местоположение, количество платформ и мест для отстоя, время работы, наличие помещений для ожидания и уборных.

Важно также внести корректный регистрационный номер объекта в Государственном реестре прав.

Подробные инструкции по авторизации и заполнению формы можно посмотреть здесь

Контроль внесенных данных будет осуществляться автоматически через верификацию с другими государственными реестрами. В случае обнаружения ошибок владелец может повторно предоставить корректную информацию.

Економічна Правда По материалам:

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