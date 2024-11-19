В Украине запустили единый онлайн-реестр автостанций — Finance.ua

В Украине запустили единый онлайн-реестр автостанций
Министерство развития общин и территорий вместе с «Укртрансбезопасностью» запустили онлайн-реестр автостанций. Включение автостанции в список — обязательное условие для предоставления услуг перевозчикам и пассажирам.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства развития общин и территорий.
Список автостанций будут формировать по поступлению заявлений только онлайн.
Чтобы подать заявку, нужно перейти на сайт Электронного кабинета перевозчика и авторизироваться через «Дія» с помощью квалифицированной электронной подписи.
Чтобы добавить автостанцию в список, необходимо ввести адрес и местоположение, количество платформ и мест для отстоя, время работы, наличие помещений для ожидания и уборных.
Важно также внести корректный регистрационный номер объекта в Государственном реестре прав.
Подробные инструкции по авторизации и заполнению формы можно посмотреть здесь.
Контроль внесенных данных будет осуществляться автоматически через верификацию с другими государственными реестрами. В случае обнаружения ошибок владелец может повторно предоставить корректную информацию.
Поделиться новостью