В Украине выросли продажи мотоциклов: самые популярные модели мая (инфографика) — Finance.ua

В Украине выросли продажи мотоциклов: самые популярные модели мая (инфографика) 16.06.2024, 00:17 — Технологии&Авто

В Украине выросли продажи мотоциклов: самые популярные модели мая (инфографика)

В мае украинцы приобрели 7,4 тысячи всех мотоциклов, что на 5,8% больше, чем в прошлом месяце. Однако эта цифра на 5,7% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. Это позволяет предположить, что пик сезона наступит в следующем месяце.

Об этом сообщают эксперты Института исследований авторынка.

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Среди общего количества 48,7% мотоциклов были новыми (импортированными из-за границы), количественно это 3622 шт.

Обычно в сегменте мототехники большинство сделок составляют продажи новых транспортных средств, но в предыдущие несколько месяцев эта «традиция» нарушалась.

Пока доля новых еще не достигла объема, чтобы получить «контрольный пакет акций», что, возможно, состоится в последующие периоды.

На внутреннем рынке заключили 3183 сделки купли-продажи мототехники, что составило 42,8% от общего количества. Лишь 8,5% мотоциклов были импортированы подержанными из-за границы (635 шт.).

Эксперты напоминают, что указанные здесь числа получены от учета официальных договоров купли-продажи и первых регистраций. «Теневая» часть рынка мотоциклов (в частности — вторичного) остается за пределами этого обзора.

По мнению экспертов ИГА, она может быть достаточно значительной — даже равной, а то и больше официальной части.

Средний возраст мотоциклов на рынке (по итогам мая) составил 11,3 года для тех, которые перепродавались внутри страны, и 12,9 года для мотоциклов, которые подавались на первую регистрацию после растаможки.

Наиболее популярные мотоциклы

На внутреннем рынке среди производителей мототехники в указанном периоде преобладали японские марки Honda, Yamaha и Suzuki, а также китайские Geon и Lifan. Пятерка этих производителей занимает 45,3% рынка в сегменте.

На внутреннем рынке чаще всего в мае договоры купли-продажи заключались по Lifan LF (161 шт.), Loncin LX (111 шт.), и Shineray XY серии (107 шт.).

Импорт мотоциклов с пробегом продолжает держаться на японских марках Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki и американском Harley-Davidson. Продукция этих пяти производителей охватывает 84,6% рынка «мото» (то есть почти весь) импорт.

Среди отдельных моделей чаще всего на первую государственную регистрацию подавали Honda CB ( 23 шт.), Kawasaki Ninja (20 шт.), Honda CBR (19 шт.) и Yamaha серии YZF (14 шт.).

Новыми в Украине покупают в основном мототехнику китайских производителей: в мае лидерами стали марки Spark, Lifan и Musstang. В общей сложности доля китайской продукции составляет более 73% на рынке новых мотоциклов.

Среди новых моделей мотоциклов в Украине первенство удерживает Spark SP-серии (435 шт.), второе место в очередной раз занял Musstang MT (347 шт.), третье (тоже без изменений относительно предыдущих периодов) — Lifan LF (228 шт.).

Также в пятерку лидеров новых байков вошли Loncin LX-серии (204 шт.) и Tekken серии MH (168 шт.).

Інститут досліджень авторинку По материалам:

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