В Украине существенно выросли продажи мотоциклов: самые популярные модели марта — Finance.ua

В Украине существенно выросли продажи мотоциклов: самые популярные модели марта 11.04.2024, 01:48 — Технологии&Авто

В Украине существенно выросли продажи мотоциклов: самые популярные модели марта

В марте украинцы приобрели 6,2 тысячи мотоциклов. Это существенно больше (на 40,6%), чем за аналогичный период в прошлом году, а также чуть ли не вдвое больше, на 87,7%, чем в феврале текущего года. Об этом свидетельствуют данные Института исследований авторынка.

Среди общего количества 47,7% мотоциклов были новыми (импортированными из-за границы), количественно это 2956 штук. На внутреннем рынке было заключено 2656 сделок купли-продажи мототехники, что составило 47,7% от общего количества. Еще 9,4% мотоциклов были импортированы подержанными из-за границы (584 шт.).

Самые популярные мотоциклы на внутреннем рынке:

Lifan LF — 120 шт. Loncin LX — 96 шт. Honda CB — 86 шт. Musstang MT — 76 шт. Shineray XY — 71 шт. Spark SP — 63 шт. Honda CBR — 52 шт. Geon Scrambler — 50 шт. Forte FT — 50 шт. Kovi 250 — 44 шт.

Самые популярные б/у мотоциклы, привезенные из-за рубежа:

Kawasaki Ninja — 26 шт. Honda CB — 21 шт. Honda CBR — 18 шт. Yamaha Drag Star — 17 шт. Suzuki Address — 16 шт. Honda CBF — 15 шт. BMW R-Series — 12 шт. Kawasaki ER — 9 шт. Suzuki Skywave — 8 шт. Kawasaki Z — 8 шт.

Самые популярные новые мотоциклы:

Spark SP — 396 шт. Musstang MT — 368 шт. Lifan LF — 252 шт. Loncin LX — 139 шт. Bajaj Boxer — 117 шт. Shineray XY — 100 шт. Tekken Tekken — 99 шт. Geon DAKAR — 97 шт. Tekken MH — 90 шт. Kovi 250 — 83 шт.

MMR По материалам:

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