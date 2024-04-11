В Украине существенно выросли продажи мотоциклов: самые популярные модели марта — Finance.ua

В Украине существенно выросли продажи мотоциклов: самые популярные модели марта
В марте украинцы приобрели 6,2 тысячи мотоциклов. Это существенно больше (на 40,6%), чем за аналогичный период в прошлом году, а также чуть ли не вдвое больше, на 87,7%, чем в феврале текущего года. Об этом свидетельствуют данные Института исследований авторынка.
Среди общего количества 47,7% мотоциклов были новыми (импортированными из-за границы), количественно это 2956 штук. На внутреннем рынке было заключено 2656 сделок купли-продажи мототехники, что составило 47,7% от общего количества. Еще 9,4% мотоциклов были импортированы подержанными из-за границы (584 шт.).
Самые популярные мотоциклы на внутреннем рынке:
- Lifan LF — 120 шт.
- Loncin LX — 96 шт.
- Honda CB — 86 шт.
- Musstang MT — 76 шт.
- Shineray XY — 71 шт.
- Spark SP — 63 шт.
- Honda CBR — 52 шт.
- Geon Scrambler — 50 шт.
- Forte FT — 50 шт.
- Kovi 250 — 44 шт.
Самые популярные б/у мотоциклы, привезенные из-за рубежа:
- Kawasaki Ninja — 26 шт.
- Honda CB — 21 шт.
- Honda CBR — 18 шт.
- Yamaha Drag Star — 17 шт.
- Suzuki Address — 16 шт.
- Honda CBF — 15 шт.
- BMW R-Series — 12 шт.
- Kawasaki ER — 9 шт.
- Suzuki Skywave — 8 шт.
- Kawasaki Z — 8 шт.
Самые популярные новые мотоциклы:
- Spark SP — 396 шт.
- Musstang MT — 368 шт.
- Lifan LF — 252 шт.
- Loncin LX — 139 шт.
- Bajaj Boxer — 117 шт.
- Shineray XY — 100 шт.
- Tekken Tekken — 99 шт.
- Geon DAKAR — 97 шт.
- Tekken MH — 90 шт.
- Kovi 250 — 83 шт.
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