В Украине выпустили мощный автокран на шасси MAN (фото) — Finance.ua

В Украине выпустили мощный автокран на шасси MAN (фото) Сегодня 05:59 — Фондовый рынок

Украинский машиностроительный завод «Модус» собрал первую машину на шасси MAN с колесной формулой 6×2.

Речь идет о 32-тонном автокране SPC 320, который имеет максимальную высоту подъема 32 м и вылет до 28 м.

Шасси MAN TGS 26.440 (6×2) поставлено компанией «МАН Трак энд Бас Юкрейн». Третья, неведущая ось имеет однокаточную ошиновку. Шасси с такой колесной формулой, по сравнению с 6×4, отличается меньшим весом и лучшей экономичностью. В данном случае оно рассчитано на полную массу 26 т и укомплектовано 440-сильным дизельным мотором.

Особенность этого автокрана — наличие спальной кабины. Сама кабина поставлена в специальном заводском исполнении — с заниженной крышей, что позволяет уложиться в необходимые габариты по высоте.

Напомним, на днях Кременчугский завод коммунальной техники АЛЬФАТЭКС выпустил мощный автогидроподъемник SOCAGE 28Т на шасси DAYUN CGC1120.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.