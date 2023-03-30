В Украине выпустили мощный автокран на шасси MAN (фото) — Finance.ua
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В Украине выпустили мощный автокран на шасси MAN (фото)

Фондовый рынок
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Украинский машиностроительный завод «Модус» собрал первую машину на шасси MAN с колесной формулой 6×2.
В Украине выпустили мощный автокран на шасси MAN (фото)
Речь идет о 32-тонном автокране SPC 320, который имеет максимальную высоту подъема 32 м и вылет до 28 м.
Шасси MAN TGS 26.440 (6×2) поставлено компанией «МАН Трак энд Бас Юкрейн». Третья, неведущая ось имеет однокаточную ошиновку. Шасси с такой колесной формулой, по сравнению с 6×4, отличается меньшим весом и лучшей экономичностью. В данном случае оно рассчитано на полную массу 26 т и укомплектовано 440-сильным дизельным мотором.
Особенность этого автокрана — наличие спальной кабины. Сама кабина поставлена в специальном заводском исполнении — с заниженной крышей, что позволяет уложиться в необходимые габариты по высоте.
Напомним, на днях Кременчугский завод коммунальной техники АЛЬФАТЭКС выпустил мощный автогидроподъемник SOCAGE 28Т на шасси DAYUN CGC1120.
По материалам:
mmr.ua
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