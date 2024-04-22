В Украине выдали более 106 тысяч «зеленых» номерных знаков для транспорта — Finance.ua

В Украине выдали более 106 тысяч «зеленых» номерных знаков для транспорта 22.04.2024, 01:02 — Технологии&Авто

В Украине выдали более 106 тысяч «зеленых» номерных знаков для транспорта

С начала запуска услуги в Украине выдали 106,36 тысячи «зеленых» номерных знаков для транспортных средств.

Об этом говорится в ответе Главного сервисного центра на информационный запрос Укринформа.

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«…С начала запуска услуги по состоянию на 17 апреля 2024 г. всего было закреплено номерных знаков типа 1−1-2 (специальные знаки для всех типов автомобилей, приводимых в движение электрическим двигателем и не имеющих двигателя внутреннего сгорания) и номерных знаков типа 1−3-2… — 106 360 комплектов; закреплены номерные знаки типа 1−2-2 (специальные знаки для автобусов и такси, которые внесены в Единый госреестр юридических лиц и физических лиц-предпринимателей как средства осуществления хозяйственной деятельности по перевозке пассажиров автомобильным транспортом) — 3 комплекта», — сказано в ответе.

В ГСЦ отметили, что в общей сложности для электромобилей и электробусов с 6 октября 2020 года — дня начала выдачи «зеленых» номерных знаков для этих видов транспорта — было выдано 106 360 комплектов этих номерных знаков.

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Сообщается, что с начала запуска этой услуги больше всего «зеленых» номерных знаков закреплено за электромобилями в Киеве (21 030 комплектов) и Львовской области (10 597 комплектов), меньше всего — в Донецкой (321) и Луганской (242) областях.

В Одесской области выдано 9375 комплектов «зеленых» номерных знаков, в Днепропетровской — 8147, Киевской — 6392, Харьковской — 5011, Винницкой — 4977, Тернопольской — 4656, Хмельницкой — 3735, Черновицкой — 3706, 4-й — 3408, Ивано-Франковской — 3303, Полтавской — 3295, Волынской — 3218, Черкасской — 2148, Запорожской — 1592, Кировоградской — 1349, Сумской — 1006, Николаевской — 821, Черниговской — 51.

В 2020 году за электробусами и электромобилями было закреплено 2038 «зеленых» номерных знаков, в 2021 году — 14 253 комплекта, в 2022 — 22 702, в 2023 — 52 257. С начала 2024 года за транспортными средствами закреплено 22 983 «зеленых» номерных знаков.

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Укрінформ По материалам:

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