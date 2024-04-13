В Украине ввели новое финансовое пособие на детей: кто может получить — Finance.ua

В Украине ввели новое финансовое пособие на детей: кто может получить
Правительство ввело программу «Ребенок не один», в рамках которой будут предоставлять от 6,4 тыс. грн до 11,19 тыс. грн тем, кто приютил детей, оставшихся без родителей.
Об этом рассказала в эфире телемарафона «Единые новости» министр социальной политики Украины Оксана Жолнович.
Кто может получить пособие
По ее словам, с апреля 2024 года будут предоставлять пособие детям, лишившимся родителей, которые не приобрели статус сироты или ребенка, лишенного родительской опеки.
Средства будут выплачивать людям, временно приютившим таких детей. Речь идет о родственниках, знакомых, а также если ребенка приютила названная семья или детский дом семейного типа.
Отмечается, что деньги будут предоставляться для обеспечения необходимых условий и ухода за такими детьми.
Сколько средств будут выплачивать
Размер выплаты будет зависеть от возраста ребенка и составлять от 6407 грн до 8000 гривен.
В случае, если у ребенка инвалидность — от 8970 грн до 11 190 грн.
Правительственное постановление предусматривает, что деньги будут выплачиваться в течение шести месяцев тем, кто находится в Украине.
По словам чиновника, раньше в течение всего времени пребывания ребенка у родственников все финансовые расходы ложились на плечи родных.
Однако часто из-за финансовых затруднений они не имели возможности полноценно обеспечить потребности ребенка.
По решению правительства, во время войны большие семьи временно могли брать таких детей, но семья не получала на них никаких денег.
«Сейчас мы исправили эту ситуацию, назначив пособие на нас, когда ребенок получит юридический статус», — сказала Жолнович.
По данным Минсоцполитики, с начала полномасштабного вторжения более 13 тыс. детей остались без родительской опеки.
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