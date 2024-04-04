Украинцам утвердили выплаты ко Дню Независимости-2024: кто и сколько получит — Finance.ua
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Украинцам утвердили выплаты ко Дню Независимости-2024: кто и сколько получит

Казна и Политика
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Украинцам утвердили выплаты ко Дню Независимости-2024: кто и сколько получит
Украинцам утвердили выплаты ко Дню Независимости-2024: кто и сколько получит
Кабинет министров Украины утвердил размеры разовой денежной выплаты ко Дню Независимости Украины ветеранам и некоторым другим лицам в 2024 году.
Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Речь идет о перечне лиц, на которых распространяется действие законов «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» и «О жертвах нацистских преследований».
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В частности, к 24 августа 2024 года разовую денежную выплату должны получить лица с инвалидностью в результате войны и бывшие малолетние (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) заключенные концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, признанных лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам.
Размер выплаты:
  • І группы — 3 100 гривен;
  • II группы — 2 900 гривен;
  • III группы — 2 700 гривен;
Выплаты назначены участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства и бывшим несовершеннолетним (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) заключенным концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также детям, родившимся в указанных местах принудительного содержания. Размер выплаты — 1 000 гривен.
Лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной — 3 100 гривен.
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Выплата в размере 650 гривен назначена:
  • членам семей погибших (умерших) ветеранов войны;
  • членам семей погибших (умерших) защитников и защитниц Украины, женам (мужьям) умерших лиц с инвалидностью в результате войны, которые не женились во второй раз;
  • женам (мужьям) умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не женились во второй раз.
Участникам войны и бывшим узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лицам, насильственно вывезенным на принудительные работы, детям партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистским режимом в тылу врага — 450 гривен.
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