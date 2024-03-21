Выплату 15 млн гривен семье защитника в случае его гибели установили на уровне закона — Finance.ua
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Выплату 15 млн гривен семье защитника в случае его гибели установили на уровне закона

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Верховная Рада приняла в целом закон об обеспечении прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.
По его данным, проект № 10 313 в целом поддержали 296 депутатов.
Как отметил Железняк, комитет значительно доработал законопроект ко второму чтению.
В частности, установлена ​​на уровне закона денежная выплата в размере 15 млн гривен семье защитника в случае его гибели.
Также поддержана возможность пребывания военнослужащих на лечении до 12 месяцев, в том числе за границей, без необходимости через четыре месяца лично проходить военно-врачебную комиссию.
В то же время во втором чтении изъяты все нормы о запрете военным распространять определенную информацию в медиа и сети Интернет.
Кроме того, как сообщила народный депутат Ирина Геращенко, «военными капелланами не могут быть лица, принадлежащие к русской православной церкви».

Выплата 15 млн гривен

Напомним, после начала войны Кабинет Министров принял решение о выплате единовременного пособия в 15 млн гривен за смерть военных их семьям.
В феврале Минобороны предложило внести изменения в порядок. Проектом предлагается установить, что помощь 15 млн гривен выплачивается «в соответствии с размером доли, определенной в таком распоряжении в процентах».
Документом предлагается расширение круга лиц, имеющих право на получение единовременной денежной помощи, в частности право женщин (мужчин), проживавших с военнослужащим, военнообязанным или резервистом, призванных на учебные (или проверочные) и специальные сборы или для прохождения службы в военном резерве, без регистрации брака; внуков погибшего (умершего) военнослужащего при условии, что их родители умерли; детей, родившихся после гибели (смерти) военнослужащего.
По материалам:
РБК-Україна
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