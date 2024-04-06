Когда будут выплачиваться проиндексированные в марте страховые выплаты — Finance.ua

Когда будут выплачиваться проиндексированные в марте страховые выплаты
Проиндексированные с 1 марта страховые выплаты пострадавшим от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания будут выплачиваться с апреля.
Об этом сообщили в Пенсионном фонде.
«С 1 марта пересчитаны на коэффициент 1,0796 ежемесячные страховые выплаты пострадавшему от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания. Поскольку ежемесячные страховые выплаты предоставляются со следующего месяца после их назначения, проиндексированные выплаты будут выплачиваться с апреля», — говорится в сообщении.
В Пенсионном фонде указывается, что величина повышения ежемесячной выплаты определяется индивидуально в зависимости от размера назначенной страховой выплаты.
Однако максимальный размер увеличения после пересчета страховой выплаты — 1500 гривен.
Напомним, в марте Пенсионный фонд Украины направил 70,7 млрд грн на социальные выплаты, из которых 62,1 млрд грн — на пенсии, 5,9 млрд грн — на жилищные субсидии и льготы, 2,7 млрд грн — на страховые выплаты.
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