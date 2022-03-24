В Украине возобновят аукционы по продаже арестованного имущества — Finance.ua
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В Украине возобновят аукционы по продаже арестованного имущества

Сегодня 22:01Казна и Политика
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В Украине возобновят аукционы по продаже арестованного имуществаВ Украине возобновят аукционы по продаже арестованного имущества
Государственное предприятие «СЕТАМ» Министерства юстиции Украины готовится возобновить проведение электронных аукционов по продаже арестованного и банковского имущества в системе OpenMarket.
Об этом сообщает пресс-служба государственного предприятия «СЕТАМ».
Как отметил генеральный директор ГП «СЕТАМ» Александр Мамро, с технической и ресурсной стороны система полностью готова.
«В настоящее время завершается анализ юридических механизмов обеспечения проведения сделок после проведения аукционов. По этому поводу проходят постоянные консультации с основными стейкхолдерами — Минюстом, исполнителями и основными заказчиками добровольной реализации (банками)», — рассказал Мамро.
7 марта текущего года в «СЕТАМ» заявили, что в связи с военной агрессией российской федерации против Украины и введением правового режима военного положения электронные аукционы не будут проводиться и сайт будет временно недоступен.
«Сотрудники ГП „СЕТАМ“ в настоящее время привлечены к борьбе с агрессором. В частности, активно передают конфискованное имущество и имущество государственных банков на нужды Вооруженных сил Украины», — сообщили в госпредприятии.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Діло
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