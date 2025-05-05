В Украине утвердили механизм использования смарт-тахографов на дорогах: что известно — Finance.ua

В Украине утвердили механизм использования смарт-тахографов на дорогах: что известно Сегодня 16:05 — Казна и Политика

В Украине утвердили механизм использования смарт-тахографов на дорогах: что известно

В Украине утвержден обновленный механизм использования на украинских дорогах смарт-тахографов. Это спецустройства, позволяющие контролировать скорость движения транспорта, а также время отдыха водителя грузовика или автобуса.

Об этом сообщили в Министерстве развития общин и территорий.

Отмечается, что речь идет о приказе № 532 , уже зарегистрированном в Министерстве юстиции Украины.

Заместитель министра развития общин и территорий Сергей Деркач рассказал, что обновленный механизм относительно смарт-тахографов в первую очередь имплементирует соответствующие регламенты Евросоюза по их использованию.

По его словам, ранее Украина не могла полноценно использовать их, ведь украинские компании покупали новые грузовики, но обслуживать установленные на них тахографы в Украине не могли.

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«Именно поэтому мы договорились с европейскими партнерами, чтобы в рамках соглашения об автомобильных перевозках с ЕС Украина имела доступ к использованию смарт-тахографов. Теперь же мы наработали соответствующую нормативную базу по выдаче, использованию и поверке этих карт в Украине», — пояснил чиновник.

В частности, приказом утверждено описание и образцы карт для смарт-тахографов. Кроме того, введена возможность подачи заявлений в формате онлайн в орган выдачи для получения соответствующих карт тахографов.

В ведомстве отметили, что ранее подавать такие заявления можно было только лично или по почте, что усложняло процесс как для заказчиков, так и для центра выдачи.

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Также документ регулирует установку и техническое обслуживание пунктов сервиса смарт-тахографов.

«Помимо этого, отменяется необходимость иметь на борту транспорта протокол адаптации тахографа. Это упрощает работу перевозчиков и водителей. Не менее важно, что получить карту тахографа могут водители категории В, имеющие право, согласно законодательству, управлять грузовиками», — говорится в сообщении.

Приказ также приводит порядок рассмотрения заявлений от хозяйствующих субъектов, осуществляющих установку и техническое обслуживание тахографов, к закону «Об административной процедуре». Сам документ вступит в силу с 27 мая.

В Минразвития добавили, что доступными к заказу карты к смарт-тахографам станут после завершения технических процедур европейскими партнерами, о чем сообщат отдельно.

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