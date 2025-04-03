Украина заняла $432 миллионов на ремонт дорог и мостов: подписано соглашение со Всемирным банком — Finance.ua

Украина заняла $432 миллионов на ремонт дорог и мостов: подписано соглашение со Всемирным банком Сегодня 10:16 — Казна и Политика

Украина заняла $432 миллионов на ремонт дорог и мостов: подписано соглашение со Всемирным банком

Украина заключила договор со Всемирным банком о привлечении средств на общую сумму $432 млн на финансирование нового проекта «Создание устойчивой инфраструктуры в уязвимых средах в Украине» (Drive).

Об этом сообщает Правительственный портал.

Соответствующее соглашение подписали вице-премьер-министр — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба и Региональный директор Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Боб Сом.

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Благодаря этому Украина получит первый транш для реализации проекта уже в этом месяце.

Основная цель Drive — восстановление транспортной инфраструктуры. Он предусматривает капитальный ремонт автомобильных дорог и мостов в 19 регионах Украины, реформу национальных автомобильных дорог, установку модульных мостов, а также оказание технической помощи и управление проектами.

«Реализация проекта поможет обеспечить бесперебойную работу логистики, модернизировать транспортную инфраструктуру и развить ключевые транзитные маршруты. Это будет способствовать восстановлению Украины и ее интеграции в европейскую транспортную систему. Это финансирование крайне необходимо для содержания и ремонта дорог. Во время войны логистика спасает жизни, и функциональная дорожная инфраструктура критически важна для стабильности страны. Именно поэтому мы делаем все возможное, чтобы привлечь дополнительные ресурсы», — отметил Алексей Кулеба.

Основные направления проекта:

поддержка национальной сети дорог — $270,48 млн, за которые будет произведен ремонт дорог и мостов, их содержание, капитальные работы, поддержка проектирования и надзор за строительством. Еще $90 млн пойдет на реформирование автомобильных дорог и транспортной отрасли;

$39 миллионов — установка аварийных модульных дорожных мостов и климатически разумное сохранение ключевых звеньев дорожной сети;

техническая помощь и управление проектами — $10 млн.

Ожидается, что работы по проекту будут выполнены в течение 2025−2028 годов.

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