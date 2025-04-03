Украина заняла $432 миллионов на ремонт дорог и мостов: подписано соглашение со Всемирным банком — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украина заняла $432 миллионов на ремонт дорог и мостов: подписано соглашение со Всемирным банком

Казна и Политика
19
Украина заняла $432 миллионов на ремонт дорог и мостов: подписано соглашение со Всемирным банком
Украина заняла $432 миллионов на ремонт дорог и мостов: подписано соглашение со Всемирным банком
Украина заключила договор со Всемирным банком о привлечении средств на общую сумму $432 млн на финансирование нового проекта «Создание устойчивой инфраструктуры в уязвимых средах в Украине» (Drive).
Об этом сообщает Правительственный портал.
Соответствующее соглашение подписали вице-премьер-министр — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба и Региональный директор Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Боб Сом.
Читайте также
Благодаря этому Украина получит первый транш для реализации проекта уже в этом месяце.
Основная цель Drive — восстановление транспортной инфраструктуры. Он предусматривает капитальный ремонт автомобильных дорог и мостов в 19 регионах Украины, реформу национальных автомобильных дорог, установку модульных мостов, а также оказание технической помощи и управление проектами.
Читайте также
«Реализация проекта поможет обеспечить бесперебойную работу логистики, модернизировать транспортную инфраструктуру и развить ключевые транзитные маршруты. Это будет способствовать восстановлению Украины и ее интеграции в европейскую транспортную систему. Это финансирование крайне необходимо для содержания и ремонта дорог. Во время войны логистика спасает жизни, и функциональная дорожная инфраструктура критически важна для стабильности страны. Именно поэтому мы делаем все возможное, чтобы привлечь дополнительные ресурсы», — отметил Алексей Кулеба.
Основные направления проекта:
  • поддержка национальной сети дорог — $270,48 млн, за которые будет произведен ремонт дорог и мостов, их содержание, капитальные работы, поддержка проектирования и надзор за строительством. Еще $90 млн пойдет на реформирование автомобильных дорог и транспортной отрасли;
  • $39 миллионов — установка аварийных модульных дорожных мостов и климатически разумное сохранение ключевых звеньев дорожной сети;
  • техническая помощь и управление проектами — $10 млн.
Ожидается, что работы по проекту будут выполнены в течение 2025−2028 годов.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems