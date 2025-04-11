На дорогах Украины появилось 25 новых участков с TruCAM — Finance.ua

На дорогах Украины появилось 25 новых участков с TruCAM Сегодня 12:16 — Личные финансы

На дорогах Украины появилось 25 новых участков с TruCAM

С 11 апреля патрульные будут работать с TruCAM на 25 новых участках дорог и улиц населённых пунктов.

Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

«TruCAM применяются преимущественно на тех же участках, где уже установлены камеры автоматической фиксации нарушений. Это дает более высокую эффективность контроля за соблюдением скоростного режима благодаря сочетанию методов измерения. Места использования определены с учетом состояния аварийности, на аварийно-опасных участках и в местах концентрации ДТП, вызванных превышением скорости», — сказано в сообщении.

В местах использования TruCAM устанавливаются дорожные знаки, предупреждающие о фото- и видеофиксации. Служебные автомобили патрульной полиции с включенными синими проблесковыми маячками будут стоять на видимом месте.

Превышение скорости — одна из самых распространенных причин ДТП.

Особенности использования в условиях войны

В регионах, где продолжаются активные боевые действия (в частности, в Донецкой и Луганской областях), приборы временно не используются.

В Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Херсонской областях TruCAM применяют на отдельных безопасных участках.

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С учетом военного положения и проведенного анализа аварийности:

добавлено 25 новых участков;

внесены изменения в 10 существующих участков.

Всего на дорогах Украины будут работать 160 приборов TruCAM. Измерение скорости будет производиться на 338 участках дорог.

По ссылке вы можете просмотреть карту и список мест с обновленной информацией.

Напомним, в январе-феврале 2025 года украинские страховщики урегулировали 25 307 требований от пострадавших в ДТП лиц, что на 1,52% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общая сумма страховых выплат составила 935,4 млн грн, что на 16,5% больше, чем в 2024 году. Средний размер выплаты вырос на 15% и достиг 36961 грн (против 32205 грн в 2024 году).

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