В Украине существенно подорожает мясо — Finance.ua

В Украине существенно подорожает мясо Сегодня 05:33 — Личные финансы

В годовом исчислении мясо в Украине выросло в цене от 10 до 33%. Это происходит из-за проблем сбыта и удорожания кормов. Об этом сообщает 24tv.ua.

Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максим Гопка считает, что стоимость может возрасти еще больше, и рассказывает о том, что сейчас происходит на рынке.

Цена на говядину за год увеличилась на 10%, свинина подорожала на 33%, птица — на 16%, но в супермаркетах ценники еще больше огорчают покупателей.

Главные причины такой ситуации — удорожание корма и проблемы со сбытом. В частности, 70 процентов стоимости курятины — это цена корма. Кроме того, проблема заключается в том, что многие мясные продукты экспортировали на восток Украины, сейчас часть этих территорий оказалась под временной оккупацией, логистика усложнилась, были заблокированы порты.

В целом, отмечает эксперт, стоимость мяса будет расти, но ситуация зависит от зернового коридора, общеэкономических факторов, затрат на энергоресурсы, поскольку необходимо создавать условия для животных.

agronews По материалам:

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