В Украине существенно подорожает мясо — Finance.ua
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В Украине существенно подорожает мясо

Личные финансы
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В годовом исчислении мясо в Украине выросло в цене от 10 до 33%. Это происходит из-за проблем сбыта и удорожания кормов. Об этом сообщает 24tv.ua.
Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максим Гопка считает, что стоимость может возрасти еще больше, и рассказывает о том, что сейчас происходит на рынке.
Цена на говядину за год увеличилась на 10%, свинина подорожала на 33%, птица — на 16%, но в супермаркетах ценники еще больше огорчают покупателей.
Главные причины такой ситуации — удорожание корма и проблемы со сбытом. В частности, 70 процентов стоимости курятины — это цена корма. Кроме того, проблема заключается в том, что многие мясные продукты экспортировали на восток Украины, сейчас часть этих территорий оказалась под временной оккупацией, логистика усложнилась, были заблокированы порты.
В целом, отмечает эксперт, стоимость мяса будет расти, но ситуация зависит от зернового коридора, общеэкономических факторов, затрат на энергоресурсы, поскольку необходимо создавать условия для животных.
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По материалам:
agronews
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