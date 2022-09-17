В Украине стало меньше предложений удаленной работы — Finance.ua

В Украине стало меньше предложений удаленной работы Сегодня 08:23 — Личные финансы

В Украине стало меньше предложений удаленной работы

Если руководствоваться логикой, сегодня удаленный формат работы должен быть очень популярен на украинском рынке труда, ведь многие специалисты сейчас «разбросаны» по миру в связи с полномасштабной войной. На самом же деле сегмент удаленной работы, или ремоута, в начале осени не столь активен.

Об этом свидетельствует аналитика кадрового портала grc.ua.

Как можно это объяснить

Можно предположить, что сказалось ослабление «самоустранившихся» после начала войны ковидных ограничений. Также, возможно, работодатели ищут надежный вариант, то есть специалиста, который в военное время находится на одном месте, а не часто занят переездами, жертвуя качеством работы.

Как это часто бывает, лидером в рейтинге активности является столица: на Киев приходится 60% всех актуальных вакансий удаленной работы.

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Вторую позицию с большим отрывом занял другой сравнительно безопасный регион — Львовская область (11%).

Тройку лидеров замыкает Днепропетровская область, рынок труда которой находится на первых позициях во многих рейтингах, несмотря на близость к активным боевым действиям — 6%.

Четвертую-пятую строчку с одинаковым показателем 4% заняли Харьковская и Одесская области.

Кого чаще всего ищут работодатели в ремоут формате

На сферу IT, интернет, телекоммуникации приходится 37% вакансий. Приблизительно вдвое реже ищут на удаленный формат работы специалистов по продажам — 18%. Третью строчку заняла категория «маркетинг, реклама, PR» — 13%. Административному персоналу в 6% случаев разрешают работать удаленно, а представителям высшего менеджмента — в 2%.

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У работодателей чаще всего нет жестких требований к опыту. В 16% вакансий не нуждаются даже в минимальном опыте. Лидером является промежуток от 1 до 3 лет — 62%. Опыт от 3 до 6 лет требует 21% работодателей, а свыше 6 лет требуется только 1% компаний. Если сравнить показатели с довоенным периодом, то увидим, что работодатели стали реже обращать внимание на соискателей без опыта для позиций с удаленным форматом работы: например, весной 2021 года таких вакансий было 30-40%.

Какую удаленную работу ищут специалисты

Работники более склонны к ремоуту, чем работодатели. В процентном соотношении на удаленную работу приходится гораздо больше резюме, чем вакансий: 28% против 9%.

Интересная ситуация сложилась с опытом. Несмотря на то, что работодатели редко ищут опытных соискателей для удаленной работы, большинство резюме именно от таких работников: опыт более 6 лет имеют 61% кандидатов. Не имеют опыта только 13% специалистов. Опыт от 1 до 3 лет имеют 10% специалистов, от 3 до 6 лет — 16%.

Фактор пола оказывает незначительное влияние: среди соискателей удаленной работы 55% являются мужчинами и 45% — женщинами. Наиболее активная возрастная группа — от 18 до 30 лет (37% вакансий). Ожидаемо, с возрастом активность к удаленной работе снижается, а приверженность классическому варианту трудоустройства возрастает. На категорию 50-60 лет приходится всего 7% резюме.

Что касается наиболее популярных профессий: здесь у соискателей гармония с работодателями, ведь больше всего резюме с желаемым удаленным форматом работы от программистов и разработчиков — 9%. Правда, у менеджеров по продажам и менеджеров по работе с клиентами показатель такой же. На третьей позиции с 6% расположились дизайнеры и художники.

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