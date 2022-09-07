Отсутствие подходящих вакансий и высокая конкуренция — проблемы украинских специалистов — Finance.ua
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Отсутствие подходящих вакансий и высокая конкуренция — проблемы украинских специалистов

Личные финансы
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Отсутствие подходящих вакансий и высокая конкуренция — проблемы украинских специалистов
Отсутствие подходящих вакансий и высокая конкуренция — проблемы украинских специалистов
Рост уровня безработицы из-за закрытия предприятий и сокращения персонала с начала войны побуждают украинцев к активности в поиске работы. Чаще стали искать работу и те специалисты, которые не потеряли работу, однако столкнулись со снижением заработной платы.
Об этом свидетельствуют данные кадрового портала grc.ua.
Почти во всех профессиональных областях в течение нескольких последних месяцев происходит увеличение количества резюме. Несмотря на постепенное возобновление рынка труда после полного падения в начале войны, динамика увеличения предложений работы не успевает за ростом поисковой активности.
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На всех желающих найти работу вакансий не хватает. Конкуренция на рабочие места продолжает расти.
Больше всего заинтересованы в поиске работы специалисты, которые только начинают свой карьерный путь и студенты. В то же время они сталкиваются с самой высокой конкуренцией на рабочие места. В среднем, на одну вакансию претендуют 23 специалиста без опыта работы. Правда, увеличение резюме в этой категории соискателей не столь активно, как в других профессиональных сферах.
Сфера продаж демонстрирует ощутимые темпы обновления. Доля этих вакансий в общей структуре рынка труда постепенно растет. Поэтому, несмотря на высокую динамику увеличения резюме специалистов ритейла и менеджеров по продажам и повышение показателей откликов на существующие вакансии, уровень конкуренции среди этих специалистов остается относительно невысоким. На одно рабочее место в сфере продаж претендует в среднем не более 3 человек.
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Постепенная адаптация бизнеса к коммерческой деятельности в условиях войны в течение лета, стабилизация зарплат, которые весной снижались почти во всех профессиональных сферах, и появление новых вакансий побуждали топ-менеджеров и руководителей смело искать новую работу. В течение летних месяцев количество резюме в категории высшего менеджмента росло рекордными темпами (в июне прибавилось +25% резюме, в июле +113%, в августе +56%). Конкуренция среди соискателей уровня высшего менеджмента тоже высока — в среднем 16 человек на одну открытую вакансию.
Интересная тенденция прослеживается в профессиональной сфере ИТ, интернет и телеком. Существует стереотип по поводу того, что сфера информационных технологий пострадала от войны меньше всего, ведь компании этой сферы давно перешли к формату удаленной работы и с начала кризиса могли сохранить все бизнес-процессы. Однако аналитические показатели рынка труда демонстрируют, что ИТ-сфера сейчас тоже переживает не лучшие времена.
Увеличение количества вакансий происходит не такими ощутимыми темпами, поэтому эта область потеряла традиционное второе место в рейтинге отраслей с наибольшим количеством предложений работы.
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ИТ-специалисты тоже сталкиваются с негативными последствиями кризиса — происходит сокращение проектов и штата ИТ-специалистов, снижаются зарплаты. В течение последних трех месяцев специалисты сферы информационных технологий обновляют свои резюме и активно просматривают открытые вакансии. Количество резюме в этой категории выросло в июне на 19%, в июле и августе на 26%. Конкуренция тоже увеличилась — в течение мая-июля индекс соотношения активных резюме и вакансий составил 1,7-1,9, а в августе уровень конкуренции повысился в среднем до 5,2 человек на рабочее место.
Активно ищут новую работу бухгалтеры, административный персонал, представители сферы маркетинг, реклама и PR, работники сферы производства и сельского хозяйства, специалисты транспорта и логистики, а также строители. Резюме всех вышеназванных профессий составляют десятку сфер с самой большой активностью ищущих работу.
Инфографика: grc.ua
Инфографика: grc.ua
С наибольшими проблемами в трудоустройстве сталкиваются специалисты сферы закупок, домашний персонал, работники сферы инсталляции и сервиса, юристы, специалисты сферы туризма и HoReCa, страховщики, ученые и педагоги, работники сферы добычи сырья и специалисты автомобильного бизнеса. Для них все еще открывается наименьшее количество вакансий.
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По материалам:
Finance.ua
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