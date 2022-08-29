Какие дополнительные поощрения предлагают работодатели кандидатам в условиях войны — Finance.ua

Какие дополнительные поощрения предлагают работодатели кандидатам в условиях войны Сегодня 16:07 — Личные финансы

Какие дополнительные поощрения предлагают работодатели кандидатам в условиях войны

Украинский рынок труда продолжает находиться в состоянии кризиса, вакансий во многих профессиональных сферах не хватает на всех желающих получить работу.

Однако работодатели продолжают поощрять кандидатов и предлагают в вакансиях дополнительные условия, которые могут привлечь внимание к объявлению о работе и повысить лояльность сотрудников к компании. Наиболее щедры на такие дополнительные опции работодатели ІТ-сферы. Не указаны дополнительные поощрения только в 17% актуальных вакансий этой отрасли. Существует стереотип, что в сфере информационных технологий существует высокий дефицит квалифицированных специалистов, кандидаты чрезвычайно переборчивы в предложениях работы, поэтому для привлечения и удержания специалистов компании создают условия работы гораздо лучше, чем в других сферах.

Однако, как показал анализ базы вакансий, перечень опций для поощрения кандидатов в ІТ-сфере не отличается от перечня в других сферах. Дополнительные условия, выгодно выделяющие объявления о работе, присутствуют даже в вакансиях с высокой конкуренцией среди соискателей. Разница в том, какой процент работодателей готов предлагать дополнительные льготы, чтобы заманить кандидатов, и какие опции предпочитают в зависимости от отрасли.

Экспертно-аналитический центр кадрового портала grc.ua сделал анализ вакансий для наиболее популярных на рынке специалистов и выяснил, какие «плюшки» предлагают работодатели, чтобы привлечь кандидатов в свои коллективы.

Сфера продаж

Больше всего вакансий в августе открыто для работников торговли, менеджеров по продажам и работе с клиентами. Дополнительные поощрения, помогающие привлечь кандидатов в штат, отмечены в 46% вакансий сферы. Следовательно, далеко не все работодатели готовы предлагать привлекательные дополнительные условия для будущих сотрудников.

Чаще всего украинские компании готовы предлагать профессиональное обучение (эта опция указана в 51% вакансий с дополнительными поощрениями). Практически в половине (47%) случаев будущим сотрудникам предлагают перспективы карьерного роста.

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Бонусы и премии указаны только в каждой пятой вакансии среди тех, где предлагают дополнительные поощрения. Однако интересно то, что в вакансиях этой сферы встречаются помощь с жильем (6%), участие в корпоративных и социальных мероприятиях (13% и 4%), бесплатное питание (3%), корпоративная мобильная связь (3%) и корпоративные подарки (3%).

В незначительной части вакансий отмечали также корпоративные занятия фитнесом, корпоративную психологическую помощь, пенсионное страхование, финансовую помощь в сложных жизненных ситуациях.

Начало карьеры, студенты

Соискатели без опыта работы и студенты встречаются с высокой конкуренцией на рабочем месте. В этой сфере на вакансию в конце лета претендует в среднем 28 кандидатов. Однако, несмотря на широкий выбор претендентов на рабочие места, третья часть работодателей (36%) готова предлагать дополнительные поощрительные льготы. Список небольшой, на первом месте перспективы карьерного роста и дополнительное обучение, такие условия предлагают в 55% вакансий с поощрительными условиями в этой сфере.

В трети вакансий (32%) указан дружный коллектив в качестве привлекательного условия работы. Четверть объявлений работы акцентирует внимание будущих сотрудников на медицинском страховании (26%) и возможных денежных бонусах и премиях (24%). Среди дополнительных льгот в вакансиях для студентов и специалистов без опыта работы указаны также корпоративная мобильная связь (18%), регулярные корпоративные мероприятия (8%), корпоративные скидки (4%), бесплатное питание (4%) и компенсация стоимости поезда (3%).

В некоторых вакансиях отмечалась также возможность посещать корпоративный спортзал и помощь с жильем.

ІТ, интернет, телеком

В сфере информационных технологий больше вакансий с дополнительными льготами. «Плюшки», которые должны поощрить кандидатов рассмотреть вакансию, указаны в 83% всех вакансий в сфере. Список опций стандартен для многих сфер. Чаще всего предлагают дополнительное обучение (57%), перспективу карьерного роста (43%), дружный коллектив (42%). Однако ІТ-сферу выгодно выделяет большая часть предложений по работе с возможностью получить корпоративную психологическую помощь (34%), наличие учетной программы (27%), финансовая помощь в сложных жизненных ситуациях (15%) и программа релокации (6%).

В некоторых вакансиях отмечалась возможность посещать корпоративный спортзал, оплата детского сада, программа поддержки молодых родителей и служебный автомобиль.

Транспорт логистика

Специалисты сферы транспорта и логистики входят в список наиболее востребованных в Украине со времен пандемийного кризиса. Работодатели, которые ищут водителей, работников складов и логистов, в предложениях работы часто отмечают дополнительные льготы для будущих сотрудников. Поощрения отмечены в 71% актуальных вакансий этой профессиональной сферы.

Список предлагаемых льгот не отличается от других сфер. Правда, дополнительное обучение отмечено только в 6% вакансий, а бесплатное жилье предлагают в 13% вакансий.

Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия

Бухгалтеры и специалисты по управленческому учету предприятий появились в пятерке наиболее востребованных специалистов три месяца назад. В 65% вакансий для этих специалистов указаны дополнительные поощрительные предложения.

В качестве льгот работодатели используют стандартный набор опций — перспектива карьерного роста (47%), дружный коллектив (23%), медицинское страхование (23%), корпоративные мероприятия (20%), дополнительное обучение (13%), возможность получения бонусов и премий (10%). Среди других привлекательных условий также бесплатное питание, корпоративная мобильная связь, компенсация стоимости проезда, корпоративные скидки, спортивный зал и медицинское страхование для членов семьи.

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