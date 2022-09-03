Оплачивается ли сверхурочная работа работнику с нефиксированным рабочим временем — Finance.ua
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Оплачивается ли сверхурочная работа работнику с нефиксированным рабочим временем

Личные финансы
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Оплачивается ли сверхурочная работа работнику с нефиксированным рабочим временем
Оплачивается ли сверхурочная работа работнику с нефиксированным рабочим временем
Специалисты Главного управления Гоструда в Запорожской области разъяснили, оплачивается ли сверхурочная работа работнику с нефиксированным рабочим временем.
В случае превышения нормальной продолжительности рабочего времени (40 часов в неделю) оплата производится в порядке, предусмотренном статьей 106 Кодекса законов о труде Украины (в двойном размере часовой ставки за каждый час работы в сверхурочное время).
Если работа выполняется вне базовых дней и часов, но общее время работы работника не превышает определенной договором нормальной продолжительности рабочего времени, такая работа должна быть оплачена в размере, определенном в трудовом договоре.

Справка Finance.ua:

  • с началом войны у 66,52% фрилансеров уровень дохода снизился. О снижении заработка чаще всего говорят дизайнеры, копирайтеры и программисты. У 24,93% исполнителей доход остался прежним, а у 8,55% даже увеличился;
  • по данным Work.ua, в период полномасштабного вторжения россии в Украину доля вакансий дистанционной работы выросла вдвое. Средняя зарплата в вакансиях с дистанционной работой росла ежегодно и сейчас выше среднего уровня зарплаты по Украине, что составляет 15 000 грн;
  • Верховная Рада 18 июля приняла законопроект № 5161, касающийся нестандартных форм занятости. В народе этот документ более известен как «закон о фрилансерах». Finance.ua разбирался, что изменится как для работников, так и для работодателей.
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По материалам:
Finance.ua
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