Оплачивается ли сверхурочная работа работнику с нефиксированным рабочим временем — Finance.ua

Оплачивается ли сверхурочная работа работнику с нефиксированным рабочим временем Сегодня 13:49 — Личные финансы

Оплачивается ли сверхурочная работа работнику с нефиксированным рабочим временем

Специалисты Главного управления Гоструда в Запорожской области разъяснили , оплачивается ли сверхурочная работа работнику с нефиксированным рабочим временем.

В случае превышения нормальной продолжительности рабочего времени (40 часов в неделю) оплата производится в порядке, предусмотренном статьей 106 Кодекса законов о труде Украины (в двойном размере часовой ставки за каждый час работы в сверхурочное время).

Если работа выполняется вне базовых дней и часов, но общее время работы работника не превышает определенной договором нормальной продолжительности рабочего времени, такая работа должна быть оплачена в размере, определенном в трудовом договоре.

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