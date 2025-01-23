В Украине применят ИИ для поиска работы для безработных — Finance.ua

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В Украине применят ИИ для поиска работы для безработных

Финтех и Карты
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В Украине применят ИИ для поиска работы для безработных
В Украине применят ИИ для поиска работы для безработных
Министерство экономики сосредоточило свою работу на внедрении искусственного интеллекта (ИИ) для поиска вакансий безработным украинцам, преодолении препятствий для трудоустройства женщин и переобучении.
Об этом говорится на сайте ведомства.
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По словам заместителя министра экономики Татьяны Бережной, Институт Тони Блэра исследовал рынок труда в Украине и определил основные инструменты для привлечения украинцев к экономической активности.
«Мы привлекаем всемирно известные институты с богатым международным опытом, чтобы внедрять наиболее эффективные политики усиления рынка труда. Институт Тони Блэра представил девять направлений, которые могут способствовать увеличению занятости и экономической активности населения как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе», — объясняет она.
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В настоящее время работа сосредоточена на трех основных направлениях:
  • вовлечение ИИ в процессы поиска вакансий и кадров,
  • преодоление препятствий для трудоустройства женщин
  • переобучение, овладение новыми профессиями.
В частности, по исследованию Института Тони Блэра, в настоящее время 37% безработных людей в Украине готовы сменить профессию или пройти переобучение.
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Ранее писали, что технологические лидеры мира прогнозируют, что следующий этап новой эры искусственного интеллекта наступит в 2025 году. В то же время их прогнозы свидетельствуют о том, что перспективы ИИ в этом году до сих пор остаются неопределенными.

Справка Finance.ua:

  • Спрос на специалистов в области искусственного интеллекта стремительно растет. По данным исследования, 41% компаний по всему миру планируют сократить количество сотрудников к 2030 году из-за автоматизации процессов с помощью ИИ.
  • Прогнозы показывают, что наибольшие сокращения коснутся работников почтовых служб, секретарей и специалистов по расчету зарплаты, а также графических дизайнеров и юристов.
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По материалам:
Економічна Правда
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