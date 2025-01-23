В Украине применят ИИ для поиска работы для безработных — Finance.ua

В Украине применят ИИ для поиска работы для безработных Сегодня 12:00 — Финтех и Карты

В Украине применят ИИ для поиска работы для безработных

Министерство экономики сосредоточило свою работу на внедрении искусственного интеллекта (ИИ) для поиска вакансий безработным украинцам, преодолении препятствий для трудоустройства женщин и переобучении.

Об этом говорится на сайте ведомства.

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По словам заместителя министра экономики Татьяны Бережной, Институт Тони Блэра исследовал рынок труда в Украине и определил основные инструменты для привлечения украинцев к экономической активности.

«Мы привлекаем всемирно известные институты с богатым международным опытом, чтобы внедрять наиболее эффективные политики усиления рынка труда. Институт Тони Блэра представил девять направлений, которые могут способствовать увеличению занятости и экономической активности населения как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе», — объясняет она.

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В настоящее время работа сосредоточена на трех основных направлениях:

вовлечение ИИ в процессы поиска вакансий и кадров,

преодоление препятствий для трудоустройства женщин

переобучение, овладение новыми профессиями.

В частности, по исследованию Института Тони Блэра, в настоящее время 37% безработных людей в Украине готовы сменить профессию или пройти переобучение.

Ранее писали, что технологические лидеры мира прогнозируют , что следующий этап новой эры искусственного интеллекта наступит в 2025 году. В то же время их прогнозы свидетельствуют о том, что перспективы ИИ в этом году до сих пор остаются неопределенными.

Справка Finance.ua:

Спрос на специалистов в области искусственного интеллекта стремительно растет. По данным исследования, 41% компаний по всему миру планируют сократить количество сотрудников к 2030 году из-за автоматизации процессов с помощью ИИ.

Прогнозы показывают, что наибольшие сокращения коснутся работников почтовых служб, секретарей и специалистов по расчету зарплаты, а также графических дизайнеров и юристов.

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Економічна Правда По материалам:

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