В Украине применят ИИ для поиска работы для безработных — Finance.ua

В Украине применят ИИ для поиска работы для безработных
Министерство экономики сосредоточило свою работу на внедрении искусственного интеллекта (ИИ) для поиска вакансий безработным украинцам, преодолении препятствий для трудоустройства женщин и переобучении.
Об этом говорится на сайте ведомства.
По словам заместителя министра экономики Татьяны Бережной, Институт Тони Блэра исследовал рынок труда в Украине и определил основные инструменты для привлечения украинцев к экономической активности.
«Мы привлекаем всемирно известные институты с богатым международным опытом, чтобы внедрять наиболее эффективные политики усиления рынка труда. Институт Тони Блэра представил девять направлений, которые могут способствовать увеличению занятости и экономической активности населения как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе», — объясняет она.
В настоящее время работа сосредоточена на трех основных направлениях:
- вовлечение ИИ в процессы поиска вакансий и кадров,
- преодоление препятствий для трудоустройства женщин
- переобучение, овладение новыми профессиями.
В частности, по исследованию Института Тони Блэра, в настоящее время 37% безработных людей в Украине готовы сменить профессию или пройти переобучение.
Ранее писали, что технологические лидеры мира прогнозируют, что следующий этап новой эры искусственного интеллекта наступит в 2025 году. В то же время их прогнозы свидетельствуют о том, что перспективы ИИ в этом году до сих пор остаются неопределенными.
Справка Finance.ua:
- Спрос на специалистов в области искусственного интеллекта стремительно растет. По данным исследования, 41% компаний по всему миру планируют сократить количество сотрудников к 2030 году из-за автоматизации процессов с помощью ИИ.
- Прогнозы показывают, что наибольшие сокращения коснутся работников почтовых служб, секретарей и специалистов по расчету зарплаты, а также графических дизайнеров и юристов.
Если вам не хватает денег, то с кредитной картой вы всегда сможете больше! Выбирайте свою в специальном каталоге на Finance.ua.
Выбрать карту
Поделиться новостью