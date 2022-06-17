В Украине предложили частично отменить «зарплатный» налог: кого коснется — Finance.ua
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В Украине предложили частично отменить «зарплатный» налог: кого коснется

Сегодня 12:00Личные финансы
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В Украине предложили частично отменить «зарплатный» налог: кого коснетсяВ Украине предложили частично отменить «зарплатный» налог: кого коснется
В Украине могут частично отменить военный сбор (1,5%), взимаемый с зарплат в дополнение к налогу на доходы физлиц. От военного сбора собираются освободить военнослужащих, пограничников и полицейских.
Как сообщил глава парламентского комитета налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев («Слуга народа»), комитет рекомендовал нардепам принять соответствующий законопроект. Речь идет о законопроекте № 7432.
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Гетманцев подчеркнул, что военный сбор был введен для обеспечения военнослужащих, и уплата ими этого налога несправедлива.
Документ предлагает освободить от уплаты так называемого зарплатного налога следующие категории:
  • военнослужащие ВСУ, Нацгвардии, СБУ, Службы внешней разведки, Государственной пограничной службы;
  • лица рядового, начальствующего состава, работники МВД, Управления государственной охраны, Государственной службы специальной связи и защиты информации;
  • прочие созданные в соответствии с законами Украины военные формирования и другие лица, участвующие в обеспечении национальной безопасности и обороны и сдерживании вооруженной агрессии российской федерации в условиях военного положения.

Справка Finance.ua:

  • 9 депутатов Верховной Рады предлагают парламенту разрешить мужчинам-военным брать отпуск по уходу за ребенком;
  • правительство рекомендует государственным служащим регулировать индивидуально со своим руководством вопросы продолжения работы дистанционно или офлайн;
  • расходы госбюджета на содержание чиновников снизились на 10-15%.
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По материалам: Обозреватель
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