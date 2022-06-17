В Украине предложили частично отменить «зарплатный» налог: кого коснется — Finance.ua

В Украине предложили частично отменить «зарплатный» налог: кого коснется

Сегодня 12:00 — Личные финансы

В Украине предложили частично отменить «зарплатный» налог: кого коснется

В Украине могут частично отменить военный сбор (1,5%), взимаемый с зарплат в дополнение к налогу на доходы физлиц. От военного сбора собираются освободить военнослужащих, пограничников и полицейских.

Как сообщил глава парламентского комитета налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев («Слуга народа»), комитет рекомендовал нардепам принять соответствующий законопроект. Речь идет о законопроекте № 7432

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Гетманцев подчеркнул, что военный сбор был введен для обеспечения военнослужащих, и уплата ими этого налога несправедлива.

Документ предлагает освободить от уплаты так называемого зарплатного налога следующие категории:

военнослужащие ВСУ, Нацгвардии, СБУ, Службы внешней разведки, Государственной пограничной службы;

лица рядового, начальствующего состава, работники МВД, Управления государственной охраны, Государственной службы специальной связи и защиты информации;

прочие созданные в соответствии с законами Украины военные формирования и другие лица, участвующие в обеспечении национальной безопасности и обороны и сдерживании вооруженной агрессии российской федерации в условиях военного положения.

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