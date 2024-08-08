В Украине отменили более половины разрешений на работу, выданных иностранцам — Finance.ua

В Украине отменили более половины разрешений на работу, выданных иностранцам Сегодня 09:17 — Казна и Политика

В Украине отменили более половины разрешений на работу, выданных иностранцам

С начала 2024 года Государственная служба занятости отменила 1740 разрешений на применение труда иностранцев и лиц без гражданства из около 3000 выданных из-за неуплаты единого социального взноса.

Об этом в ходе публичного обсуждения законопроекта № 11 405 «Об усовершенствовании порядка трудоустройства иностранцев», проведенного в рамках проекта «Визия-2033», сообщила заместитель директора Государственного центра занятости Валентина Рыбалко.

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Именно Государственная служба занятости выдает разрешения на трудоустройство в Украине иностранцев и лиц без гражданства. На нее возложена функция мониторинга уплаты работодателями единого социального взноса по этим трудовым договорам и полномочия на отмену разрешений, если работодатель в течение двух месяцев с момента трудоустройства иностранца не делает перечислений.

«В прошлом году 60% получивших разрешение в течение двух месяцев и дольше не платили ЕСВ. С начала уже этого года из почти 3000 выданных разрешений мы отменили 1740. То есть мы можем говорить о тенизации в сфере трудоустройства иностранных граждан в Украине», — отметила Рыбалко.

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Напомним, большинство представителей громад, бизнеса и власти не поддерживают идею привлечения иностранных мигрантов для улучшения ситуации на рынке труда и выступают за создание условий для возвращения домой соотечественников.

Укрінформ По материалам:

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