Каким иностранцам не требуется разрешение на трудоустройство: разъяснение — Finance.ua

Каким иностранцам не требуется разрешение на трудоустройство: разъяснение Сегодня 21:03 — Личные финансы

Каким иностранцам не требуется разрешение на трудоустройство: разъяснение

Государственная служба по вопросам труда объясняет, каким иностранцам не нужно разрешение на трудоустройство в Украине.

Законом «О занятости населения» предусмотрено, что работодатели могут трудоустраивать иностранцев на работу на основании разрешения на трудоустройство.

Работа иностранца без оформления разрешения на трудоустройство будет нарушением закона и повлечет за собой ответственность. Но из этого правила есть исключения, так, разрешение на трудоустройство не требуется для трудоустройства:

иностранцев, постоянно проживающих в Украине;

иностранцев, которые получили статус беженца в соответствии с законодательством Украины или получили разрешение на иммиграцию в Украину;

иностранцев, признанных лицами, которым требуется дополнительная защита или которым предоставлена ​​временная защита в Украине;

представителей иностранного морского (речного) флота и авиакомпаний, обслуживающих такие компании на территории Украины;

работников зарубежных СМИ, аккредитованных для работы в Украине;

спортсменов, которые получили профессиональный статус, артистов и работников искусства для работы в Украине по специальности;

работников аварийно-спасательных служб для выполнения срочных работ;

работников иностранных представительств, зарегистрированных на территории Украины в установленном законодательством порядке;

священнослужителей, которые являются иностранцами и временно находятся в Украине по приглашению религиозных организаций для осуществления канонической деятельности только в таких организациях с официальным согласованием с органом, осуществившим регистрацию устава (положения) соответствующей религиозной организации;

иностранцев, прибывших в Украину для участия в реализации проектов международной технической помощи;

иностранцев, прибывших в Украину для осуществления преподавательской и/или научной деятельности в учреждениях профессионального высшего и высшего образования по их приглашению;

других иностранцев в случаях, предусмотренных законами и международными договорами Украины, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой.

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