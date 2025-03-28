В Украине начинают действовать новые правила оплаты больничных — Finance.ua

В Украине начинают действовать новые правила оплаты больничных Сегодня 20:00 — Казна и Политика

В Украине начинают действовать новые правила оплаты больничных

С 4 апреля 2025 года будут действовать новые правила оплаты больничных.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда.

«С 4 апреля 2025 года вступают в силу изменения, принятые Законом Украины от 18 декабря 2024 года № 4158-ІХ „О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно общеобязательного государственного социального страхования“», — говорится в сообщении.

Так, нормами закона предусматривается предоставление застрахованным лицам (в том числе тем, кто ведет предпринимательскую или иную деятельность и одновременно работает на условиях трудового договора) пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам как по основному месту работы (деятельности), так и по месту работы по совместительству. Указанная норма будет применяться к страховым случаям, которые наступят с 4 апреля 2025 года.

В то же время изменениями не предусмотрены ограничения количества мест работы по совместительству застрахованных лиц, по которым они имеют право получить страховые выплаты.

Если человек утратил трудоспособность из-за несчастного случая и при этом находится в трудовых отношениях с другим страхователем (по другому месту работы, чем-то, где произошел несчастный случай), такой страхователь оплачивает потерпевшему первые пять дней временной нетрудоспособности за собственный счет.

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Размер выплаты — 100% средней зарплаты (налогооблагаемого дохода) независимо от страхового стажа работника.

С шестого дня временной нетрудоспособности финансирование больничных осуществляется Пенсионным фондом Украины.

Напомним, пособие по временной нетрудоспособности (в результате несчастного случая на производстве/профессионального заболевания) назначается и выплачивается работодателем, у которого наступил страховой случай по социальному страхованию от несчастного случая, в размере 100 процентов средней заработной платы. При этом первые 17 дней временной нетрудоспособности оплачиваются работодателем за собственный ссчет.

Справка Finance.ua:

с 1 января 2025 года вступил в силу Закон Украины № 4059-IX «О Государственном бюджете Украины на 2025 год», предусматривающий, что минимальная заработная плата и прожиточный минимум не будут повышены. Так, минимальная зарплата останется на уровне 8 тыс. грн, а прожиточный минимум для трудоспособных граждан составит 3028 грн. В 2025 году минимальная выплата за один день пособия по беременности и родам составит 262,81 грн;

с 1 января 2023 года функции фонда соцстрахования в Украине выполняет Пенсионный фонд. Это значит, что уполномоченным органом в системе общеобязательного государственного социального страхования является именно ПФУ.

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