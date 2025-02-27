Может ли работодатель обратиться в ПФ для проверки больничного листа работника — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Может ли работодатель обратиться в ПФ для проверки больничного листа работника

Личные финансы
10
Главное управление ПФУ в Днепропетровской области рассказало, может ли работодатель обратиться в Пенсионный фонд Украины по поводу проведения проверки листка нетрудоспособности, выданного работнику.
Согласно части первой статьи 23 Закона Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании» основанием для назначения пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам является сформированный на основе медицинского заключения о временной нетрудоспособности или документа, удостоверяющего факт усыновления ребенка, установления опеки над ребенком, установления опеки над ребенком.
Согласно части третьей статьи 22 указанного Закона решение о назначении страховой выплаты по страхованию в связи с временной потерей трудоспособности принимается страхователем или уполномоченными им лицами.
Страхователь или уполномоченные им лица осуществляют контроль за правильностью начисления и своевременностью осуществления страховых выплат, принимают решение об отказе в назначении или прекращении страховых выплат (полностью или частично), рассматривают основание и правильность выдачи документов, являющихся обоснованием для предоставления страховых выплат.
Проверку обоснованности выдачи или продления листков нетрудоспособности и документов, которые являются основанием для ее формирования, осуществляют уполномоченные должностные лица территориального органа Пенсионного фонда Украины и/или уполномоченные врачи, перечень которых утверждается правлением Фонда.
Основанием для проведения проверки обоснованности выдачи листков нетрудоспособности является, в частности, обращение работодателя (Порядок проведения лицами, уполномоченными правлением Пенсионного фонда Украины, проверок обоснованности выдачи и продления листков нетрудоспособности, утвержденный постановлением Кабинета Министров от 3 марта 2023 года).
Таким образом, при необходимости страхователь может обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Украины относительно проверки обоснованности выдачи или продления листков нетрудоспособности.
По материалам:
Судебно-юридична газета
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.